Мільярдери є повсюди, але є кілька міст, які особливо їх приваблюють. У яких містах живе найбільше доларових мільйонерів, читайте на Фінанси 24.

Майже третина мільярдерів живе в 15 великих містах, повідомляє Business Insider. До першої десятки потрапили здебільшого азійські та американські міста.

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10. Мумбаї

Індійське місто Мумбаї викликає протиріччя. Це місто дисбалансу: у ньому багато мільярдерів, але половина його населення живе в нетрях. На кількість населення у 20 мільйонів осіб тут є 38 мільярдерів.



Місто контрастів / Pixabay

Найбагатша родина Індії, Амбаніс, родом з Мумбаї. За оцінками, чистий капітал Мукеша Амбані становить 64,4 мільярда доларів.

9. Шеньчжень

Китайський Шеньчжень став виробничим центром у країні, сприяючи зростанню багатства серед деяких його жителів. Серед населення 12,4 мільйона осіб є 39 мільярдерів. Двоє з них стали мільярдерами нещодавно.



Шеньчжень / Unsplash

У Шеньчжені проживає знаменитий співзасновник Alibaba Джек Ма.

8. Лос-Анджелес

Цього року, попри пандемію, новий для себе статус мільярдера отримали 5 мешканців Лос-Анджелеса. Тож тепер їх загалом 44 на 4 мільйони населення.



Нічний Лос-Анджелес / Pixabay

Серед мільярдерів є засновник і генеральний директор Tesla Ілон Маск, володіючи статками в розмірі 46,3 мільярда доларів, а також найбагатший магнат Голлівуду Девід Геффен, чистий капітал якого оцінюється в 9 мільярдів доларів.

7. Сінгапур

А ось невелика країна в Азії Сінгапур цьогоріч отримала шість мільярдерів. Відтак загалом на населення в розмірі 5,8 мільйона осіб, кількість мільярдерів сягнула 45.



Сучасний Сінгапур / Unsplash

Цікаво, що у Сінгапурі дуже дорога земля через її обмежену кількість. Тож найкращий спосіб мільярдерам показати свій статус – це купити будинок чи хоча б землю. І на це вони готові витрачати мільйони доларів.

6. Пекін

Ще одне китайське місто цьогоріч поповнилося двома мільярдерами. Тепер у столиці Китаю із населенням 20,4 мільйона осіб 57 доларових мільярдерів.



Пекін / Unsplash

Новачки-мільярдери в Гонконзі працюють на перетинці сфер технологій та освіти – як Ларрі Сяндун Чень, так і Лю Ячао стали мільярдерами завдяки своїм компаніям, які надають онлайн-освіту та навчають після школи.

5. Лондон

Британський Лондон може похвалитися найбільшою кількістю багатіїв серед європейських країн. За останній рік у Лондоні кількість мільярдерів зросла на одного. Тож загалом на кількість населення в 9,3 мільйона осіб знайшлося 66 мільярдерів.



Сади Кенсінгтонського палацу / Pixabay

Деякі лондонські мільярдери живуть у садах Кенсінгтонського палацу, відомих як бульвар мільярдерів, найдорожча вулиця Великобританії. За оцінками агентства нерухомості Knight Frank, будинки в середньому тут коштують близько 53 мільйонів доларів, але досягають ціни в майже 260 мільйонів доларів.

4. Москва

У російській Москві статус мільярдера цьогоріч набули ще троє осіб, збільшивши їх кількість до 73. Населення столиці Росії – 12,5 мільйона.

Москва є базою для найбагатшого відомого мільярдера Росії - Володимира Потаніна, гірничого магната, чистий капітал якого, за оцінками, становить 23,5 мільярда доларів. За даними Forbes, багато московських мільярдерів тісно пов'язані з президентом Росії Володимиром Путіним.

3. Сан-Франциско

Мільярдери Сан-Франциско здебільшого походять з технологічного сектору. І не дивно, адже саме у Сан-Франциско є знаменита Кремнієва Долина, звідки починав свій шлях Стів Джобс та інші відомі багатії, які перевернули уявлення про технології. Населення навіть не дотягує до мільйона (883 тисяч), але налічує 77 доларових мільярдерів.



Сан-Франциско / Unsplash

Згідно з доповіддю Wealth-X, Сан-Франциско постійно піднімався в рейтингу міст-мільярдерів за останні 10 років завдяки досягненню в галузі техніки.

2. Гонконг

Аж дев'ять щасливчиків поповнили лави мільярдерів у Гонконгу цього року, збільшивши загальну кількість до 96 осіб. Загальна кількість населення – 7,5 мільйона осіб.



Нічний Гонконг / Pexels

Гонконгські мільярдери живуть в особняках у відокремлених кварталах, таких як The Peak, роблять великі ставки на скачки та обідають у міських ресторанах із зірками Мішлен, повідомляла раніше Кеті Уоррен у коментарі Business Insider.

1. Нью-Йорк

Американський Нью-Йорк – це єдине у світі місто з понад 100 мільярдерів. Лише цього року їх стало на вісім більше. Населення міста х 8,4 мільйона осіб, а кількість доларових мільярдерів – 113.



Нью-Йорк / Unsplash

Wealth-X зазначив, що в Нью-Йорку мільярдерів більше, ніж майже у всіх країнах світу, за винятком Китаю та Німеччини.