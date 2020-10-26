Де живуть мільярдери: 10 міст світу з найбагатшими людьми
Мільярдери є повсюди, але є кілька міст, які особливо їх приваблюють. У яких містах живе найбільше доларових мільйонерів, читайте на Фінанси 24.
Майже третина мільярдерів живе в 15 великих містах, повідомляє Business Insider. До першої десятки потрапили здебільшого азійські та американські міста.
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10. Мумбаї
Індійське місто Мумбаї викликає протиріччя. Це місто дисбалансу: у ньому багато мільярдерів, але половина його населення живе в нетрях. На кількість населення у 20 мільйонів осіб тут є 38 мільярдерів.
Місто контрастів / Pixabay
9. Шеньчжень
Китайський Шеньчжень став виробничим центром у країні, сприяючи зростанню багатства серед деяких його жителів. Серед населення 12,4 мільйона осіб є 39 мільярдерів. Двоє з них стали мільярдерами нещодавно.
Шеньчжень / Unsplash
8. Лос-Анджелес
Цього року, попри пандемію, новий для себе статус мільярдера отримали 5 мешканців Лос-Анджелеса. Тож тепер їх загалом 44 на 4 мільйони населення.
Нічний Лос-Анджелес / Pixabay
7. Сінгапур
А ось невелика країна в Азії Сінгапур цьогоріч отримала шість мільярдерів. Відтак загалом на населення в розмірі 5,8 мільйона осіб, кількість мільярдерів сягнула 45.
Сучасний Сінгапур / Unsplash
6. Пекін
Ще одне китайське місто цьогоріч поповнилося двома мільярдерами. Тепер у столиці Китаю із населенням 20,4 мільйона осіб 57 доларових мільярдерів.
Пекін / Unsplash
5. Лондон
Британський Лондон може похвалитися найбільшою кількістю багатіїв серед європейських країн. За останній рік у Лондоні кількість мільярдерів зросла на одного. Тож загалом на кількість населення в 9,3 мільйона осіб знайшлося 66 мільярдерів.
Сади Кенсінгтонського палацу / Pixabay
4. Москва
У російській Москві статус мільярдера цьогоріч набули ще троє осіб, збільшивши їх кількість до 73. Населення столиці Росії – 12,5 мільйона.
3. Сан-Франциско
Мільярдери Сан-Франциско здебільшого походять з технологічного сектору. І не дивно, адже саме у Сан-Франциско є знаменита Кремнієва Долина, звідки починав свій шлях Стів Джобс та інші відомі багатії, які перевернули уявлення про технології. Населення навіть не дотягує до мільйона (883 тисяч), але налічує 77 доларових мільярдерів.
Сан-Франциско / Unsplash
2. Гонконг
Аж дев'ять щасливчиків поповнили лави мільярдерів у Гонконгу цього року, збільшивши загальну кількість до 96 осіб. Загальна кількість населення – 7,5 мільйона осіб.
Нічний Гонконг / Pexels
Гонконгські мільярдери живуть в особняках у відокремлених кварталах, таких як The Peak, роблять великі ставки на скачки та обідають у міських ресторанах із зірками Мішлен, повідомляла раніше Кеті Уоррен у коментарі Business Insider.
1. Нью-Йорк
Американський Нью-Йорк – це єдине у світі місто з понад 100 мільярдерів. Лише цього року їх стало на вісім більше. Населення міста х 8,4 мільйона осіб, а кількість доларових мільярдерів – 113.
Нью-Йорк / Unsplash