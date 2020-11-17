Розуміння фінансових ринків потрібне не лише трейдерам, але й не буде зайвим для кожної людини. Найкраще зануритися у світ фінансів допоможуть фільми, про які говорять мільйони.

Фінанси 24 створили підбірку із 10 таких фільмів та відсортували їх за рейтингом IMDB.

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10. Аферист (1999)

Заснована на реальних подіях історія банківського клерка Ніка Лісона, фінансові махінації якого привели до краху одного з найбільших світових банків.

Молодий фахівець Нік Лісон почав працювати у британському банку "Берінгз" в Сінгапурі. Там йому доручили вести торги на біржі й облік активів в офісі. Через поєднання двох посад був відсутній контроль з боку Лондона, що розв'язало руки Лісону. Так він задумав аферу, яка завдала величезні збитки банку та і йому самому.

Рейтинг IMDB: 6,4

9. У топці (Бойлерна) (2000)

У мріях про швидкі гроші Сет Девіс відкриває у себе вдома невелике підпільне казино. Справи йдуть начебто непогано, але в один момент йому озвучують пропозицію, від якої він не в силі відмовитися: робота у брокерській конторі, де місячна зарплата перевищує його річний прибуток в казино. Гроші ллються рікою і головний герой надто пізно усвідомлює справжню ціну такого багатства.

Фільм служить попередженням для інвесторів та трейдерів-початківців, що потрібно обирати надійні брокерські компанії і ставити під сумнів те, де обіцяють захмарні прибутки без ризиків.

Рейтинг IMDB: 7,0

8. На межі ризику (2011)

Мабуть, найбільш фінансово точний фільм у списку. Фільм описує події протягом однієї доби у житті фірми з Уолл-стріт на межі катастрофи.

У світі почалася фінансова криза 2008, але ще ніхто не розуміє її наслідків. До рук співробітників інвестбанку Lehman Brothers потрапила флешка з прогнозами обвалу фондових ринків і перед ними постав вибір: скидати всі активи і втратити купу грошей чи зачекати і ризикнути залишитися ні з чим, якщо прогнози справдяться.

Рейтинг IMDB: 7,1

7. Варвари біля воріт (1993)

Президент великої тютюнової компанії приймає рішення придбати компанію самостійно, але починається жадібна "війна" за акції компанії, коли інші сторони роблять власні пропозиції.

Рейтинг IMDB: 7,2

6. Уолл-стріт (1987)

Оскароносний фільм є класикою для трейдерів та інвесторів. Молодий, амбіційний брокер Бад Фокс готовий на все, щоб пробитися до вершин біржової торгівлі. Та вдається йому це лише тоді, коли він отримав інсайдерську інформацію, що й стала його квиточком нагору.

Рейтинг IMDB: 7,4

5. Помінятися місцями (1983)

Головний герой у виконанні Едді Мерфі є вуличним шахраєм, якому пропонують стати менеджером брокерської компанії на Уолл-стріт. Її голова заклався з друзями, які стверджували, що керувати брокерською фірмою може кожен, навіть пройдисвіт. Як завершився такий експеримент?

Рейтинг IMDB: 7,5

4. Американський психопат (2000)

Тривожний трилер, що розгортається у світі фінансів. Крістіан Бейл грає заможного інвестиційного банкіра з таємницею. Хоча в цьому фільмі дуже мало реальних фінансів, фільм проливає світло на сюрреалістичний світ, заселений елітним класом, і на повний розрив між ними та реальністю.

Рейтинг IMDB: 7,6

3. Ґленґаррі Ґлен Росс (1992)

Головними героями є 4 працівники рієлторської компанії. Кожному потрібні гроші і кожен отримає або нагороду, або звільнення в результаті своєї роботи. Цей фільм демонструє жадібність та підступну тактику, якій можуть піддаватися головні герої, а також тиск, який чинить на них їх начальство.

Рейтинг IMDB: 7,7

2. Гра на пониження (2015)

Кілька кмітливих трейдерів з Уолл-стріт усвідомили бульбашку з нерухомості швидше, ніж вона лопнула. А саме ця бульбашка і спричинила світову фінансову кризу 2008 року. Як їм це вдалося та що вони зробили з цієї інформацією?



Марго Робін у фільмі пояснює про іпотечні облігації

Фільм відомий своїм нестандартним способом пояснити складні фінансові інструменти, наприклад, Селена Гомес пояснює що таке цінні папери CDO за покерним столом, а Марго Роббі пояснює іпотечні облігації у ванні з шампанським.

Рейтинг IMDB: 7,8

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1. Вовк з Уолл-стріт (2013)

Мабуть, найвідоміший фільм про фінанси з Леонардо ДіКапріо в головній ролі. Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про кримінальне минуле фінансиста Джордана Белфорта. Про те, як він опинився у в'язниці за махінації з цінними паперами на біржі Волл-стріт. Це історія падіння і відродження з метою показати, звідки береться успіх.

Рейтинг IMDB: 8,2