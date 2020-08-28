Міжнародна компанія Forex Club, один із провідних лідерів ринку у сфері інтернет-трейдингу, у вересні цього року відзначає 15-ти річний ювілей свого підрозділу в Одесі.

Ми поспілкувалися з директором філії Ольгою Грибковою й дізналися у неї подробиці такого грандіозного успіху.

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Більше про діяльність Forex Club в Одесі, досягнення і плани компанії, а також особливості біржової торгівлі – читайте в ексклюзивному інтерв'ю з Ольгою Грибковою на Фінанси24.

Ольга Грибкова / Фото з архіву героїні

Ольго, як все починалося?

Україна – важливий ринок для Forex Club, і, звичайно ж, після відкриття офісу в столиці компанія почала розширювати свою географію присутності в містах-мільйонниках. Одеський офіс відкрив свої двері у вересні 2005 року в самому центрі міста і ось уже 15 років консультує клієнтів з питань біржової торгівлі.

Трохи про бізнес – що ви пропонуєте своїм клієнтам?

Передусім свободу й незалежність. Звісно, не треба розуміти це буквально. Ми надаємо інструменти для отримання додаткового доходу. Робота з нашою компанією дає змогу зміцнити особисте фінансове становище і, за великого бажання, досягти фінансової незалежності. З нашою допомогою кожен може стати трейдером. Ми пропонуємо понад 240 різних інструментів, а головне – ми робимо вихід на фінансовий ринок максимально комфортним, допомагаємо нашим клієнтам мінімізувати кількість помилок, особливо на початку їхньої інвестиційної кар'єри.

І це головна відмінність Forex Club в порівнянні з іншими подібними компаніями?

Це одна з багатьох. Наприклад, ми пройшли перевірку часом. Компанія з'явилася більше 20 років тому, у 1997 році, в еру повільного інтернету, кнопкових телефонів, закритих кордонів і великих відстаней. У 1998 році відбулася перша світова криза, що для молодої компанії могло б стати кінцем. Однак ось уже понад 20 років Forex Club працює на ринку, і успішно, попри всі глобальні фінансові потрясіння, що сталися впродовж цього часу. Ми вміємо долати кризи, а, отже, і наші клієнти теж. Це ще одна з наших переваг.

Багато людей скептично ставляться до інвестицій на біржі. Насамперед через ризик, із яким пов'язують роботу на фінансовому ринку.

У будь-якій сфері є ризики. Якщо якась компанія запевняє своїх клієнтів у безпрограшності й не попереджає про можливі ризики, то я б не радила довіряти їй свої гроші. Forex Club будує зі своїми клієнтами довгострокові взаємини, в основі яких - чесність, довіра і прямий діалог. Це, власне, найкраща стратегія в будь-яких відносинах, як особистих, так і в бізнесі.

Сумніви викликає все незнайоме й нове. Це природно. Але зверніть увагу на США, одну з передових економік світу, там цим займаються давно: в американських сім'ях ще при народженні дитини батьки купують невеликий пакет акцій різних компаній, і так роблять внесок у забезпечення її майбутнього.

Також роботу на біржі можна порівняти з водінням автомобіля. Щоб сісти за кермо, по-перше, потрібно навчитися керувати авто: зрозуміти, де запалювання, навіщо передачі, як гальмувати. По-друге, треба засвоїти теорію і вміти застосовувати її під час руху. При цьому ризик, що на зустріч виїде вантажівка або ви не помітете знак, є завжди. Однак, знаючи про можливу небезпеку, ви поводите себе за кермом уважно й ретельно.

Знайомство з фінансовими ринками теж треба починати з навчання, із розуміння всіх процесів. Починати займатися трейдингом, не знаючи принципів його роботи, я б не радила.

Які, на ваш погляд, основні досягнення одеського підрозділу Forex Club впродовж 15-ти років роботи?

Головне наше досягнення – це люди, як клієнти, так і співробітники, і та експертиза та знання, якими ми ділимося одне з одним. У 2005-му всі торгували лише валютними парами і ми розповідали людям, як заробляти на зниженні ціни. Сьогодні, окрім валюти, є активи компаній, дорогоцінні метали, індекси, енергоресурси (нафта, газ), криптовалюти й багато іншого. Іноді самі клієнти приходять до нас і просять додати той чи той інструмент для торгівлі, новий електронний гаманець або картку для зняття коштів із рахунку, навчити їх торгувати та інвестувати. І ми робимо це, тому що лише так, приділивши максимум уваги потребі кожного клієнта, ми можемо розвиватися і досягати нових вершин.

Як плануєте відзначати день народження вашої філії в умовах карантину?

Ми дбаємо про безпеку і здоров'я наших клієнтів, тому святкуватимемо онлайн. До Дня народження філії для одеситів – наших нових та постійних клієнтів – ми підготували розіграш призів, зокрема і грошових, головним з яких буде статуетка бика з Wall-Street. Розіграш відбудеться 7 вересня о 19:00. Ми дуже чекаємо цього дня, оскільки хочемо подякувати найбільше нашим клієнтам за те, що вони всі 15 років допомагають нам бути лідерами на ринку онлайн-трейдингу!