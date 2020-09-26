Успішні інвестори це рок-зірки у фінансовому світі. Хто вони та як їм вдалося заробити мільярди, читайте на Фінанси 24.

Не існує єдиного рецепта успіху. Інвестори у підбірці матеріалу 24 каналу відрізняються між собою стратегіями та філософією, яку вони застосовували при інвестуванні: одні пропонували нові та інноваційні способи аналізу своїх інвестицій, а інші відбирали цінні папери майже повністю за інстинктом.

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Бенджамін Грем

Бенджамін Грем – впливовий американський інвестор, що народився у Великобританії. Його називають батьком двох інвестиційних стратегій security analysis (аналіз безпеки) та value investing (цінні інвестиції). Суть полягала у тому, що справжня вартість інвестиції повинна бути більша, ніж за неї заплатив інвестор.

Грем – викладач і наставник Воррена Баффета. Кажуть, що Грем заробляв величезні гроші, навіть не ризикуючи на фондовому ринку. Його книга "Розумний інвестор" є однією з найвідоміших книг про інвестиції.

Джим Саймонс

Джим Саймонс або Король-Квант – американський менеджер хедж-фондів мільярдерів. Він був математиком, який викладав як в Массачусетському технологічному університеті, так і в Гарварді. У 44 роки у 1982 році він заснував один із найуспішніших квантових фондів у світі – Renaissance Technologies (Rentech). До 1988 року він вирішив використовувати виключно кількісний аналіз для визначення торгів.

Джордж Сорос

Джордж Сорос – угорсько-американський інвестор-мільярдер. У народі його називають людиною, яка зламала Банк Англії. У 1992 році він ризикував 10 мільярдами доларів, щоб знецінити британський фунт. Його Квантовий фонд приносив середньорічну прибутковість понад 30%, поки він був менеджером.

Девід Свенсен

Девід Свенсен – американський інвестор та менеджер фонду фінансування. Казали, що талант Девіда допоміг йому зрозуміти те, чого ніхто не міг. Тобто, виходячи за рамки звичайних акцій та облігацій до інших вкладень. Він також організував перший в історії своп деривативів.

Воррен Баффет

Воррен Баффет або як його називають Оракул Омахи є одним з найуспішніших інвесторів усіх часів. Він є американським мільярдером-інвестором. Накопичуючи його багатомільярдний статок, він використовував техніку "цінних інвестицій Грема".

Він є головою та виконавчим директором багатонаціональної конгломератної холдингової компанії Berkshire Hathaway. Його простий стиль дисципліни, терпіння та цінності принесли величезний прибуток протягом багатьох років.