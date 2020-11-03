Статус резервної валюти мають всього кілька валют у світі. Що це за статус, як його отримали і що він дає, читайте на Фінанси 24.

Долар займає особливе місце серед валют через своє домінування. Але не він єдиний має статус резервної валюти. Такий статус належить ще євро, японській єні, фунту стерлінгів та китайському юаню. Про це свідчать дані за другий квартал цього року від МВФ.

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П'ять резервних валют світу

​Американський долар

Попри різні застереження від експертів, що долар може втратити своє домінування у світі, все ще майже 62% світових резервів номіновані саме у цій валюті. Понад 6,9 трильйона доларів знаходиться в резервах інших країн. Саме статус резервної валюти забезпечує долару таку стабільність.

Євро

Друге місце за часткою у резервних фондах посів євро, хоча його частка утричі менша, ніж в долара. Трохи більш як 20% світових резервів номіновані в європейській валюті. Це приблизно 2,28 трильйона доларів.

Проте в умовах пандемії євро зміцнилося щодо євро завдяки ефективній політиці. Цілком ймовірно, що у майбутньому євро зуміє зміцнити свої позиції як резервної валюти.

Японська єна

Третє місце традиційно зберігається за японською єною, яка займає частку в 5,75% світових резервів. У другому кварталі в цій валюті зберігали еквівалентно 648 мільярдів доларів.

Нульові відсоткові ставки, які Японія почала практикувати задовго до інших країн, забезпечили популярність та міць валюти. Тепер, якщо в Азії є нестабільність, інвестори обирають саме японську єну як безпечну валюту.

Фунт стерлінгів

Частка фунту стерлінгів теж доволі вагома – 4,46%, що в доларовому еквіваленті становить понад 500 мільярдів доларів.

Китайський юань

Китайський юань поки що посідає 5-ту позицію за часткою у світових резервах – 2,05% (230 мільярдів доларів). Проте Китай останнім часом відчутно покращив своє становище. У країні активно працюють над тим, щоб збільшити частку юаня в резервах інших країн і натомість зменшити частку долара у своїх резервах.