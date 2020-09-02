Обсяг активів Національного банку України (НБУ) зріс на 13% за підсумками першого півріччя 2020 року в порівнянні з даними про прибуток регулятора станом на 31 грудня 2019 року. Сьогодні це число становить 1,2 трильйона гривень (1 198,9 млрд доларів).

Про обсяг активів НБУ стало відомо в результаті підписання проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності за перше півріччя 2020 року, повідомляє прессслужба регулятора.

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Чому зросли активи НБУ

Зміна обсягу активів регулятора пояснюється передусім ростом міжнародних резервів на 12,6% у доларовому еквіваленті в першому півріччі 2020 року.

Окрім того, важливу роль відіграло переоцінення цих міжнародних резервів у гривневому еквіваленті у зв'язку зі зміною курсу гривні до іноземних валют упродовж вищевказаного періоду. Це відображено в збільшенні обсягу цінних паперів нерезидентів на (16%), а також коштів і депозитів в іноземній валюті та банківських металах (на 57%).

Як змінився обсяг заборгованості за кредитами

Обсяг заборгованості за кредитами рефінансування, наданими банками, несуттєво зріс у першому півріччі 2020 року.

Так, у частині зобов'язань НБУ за перших пів року 2020-го у 3,4 раза збільшилися обсяги залишків на рахунках державних та інших установ. Однак сума депозитних сертифікатів та коштів банків знизилася на 31% та 35,5% відповідно.

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Останні відомості про консолідований прибуток

Упродовж перших шести місяців 2020 року сума консолідованого прибутку НБУ становила майже 80 мільярдів гривень. Для порівняння: за аналогічний період минулого року цей показник склав лише 6,4 мільярда гривень.

Найбільше вплинули на суму прибутку переоцінка фінансових інструментів на понад 76 мільярдів гривень та процентні доходи, розмір яких становить понад 15 мільярдів гривень.