Китайські фондові індекси виросли за підсумками восьмої сесії поспіль у четвер завдяки вливанням ліквідності, стимулюючим заходам та ентузіазму роздрібних інвесторів.

Оптимізм інвесторів зберігся, незважаючи на дані про те, що ціни виробників в Китаї в червні знизилися п'ятий місяць поспіль через скорочення попиту на промислові товари в період пандемії, пише Investing.

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Як виросли фондові ринки в Китаї

Індекс Shanghai Composite виріс на 1,39% до 3.450,59 пункту, максимальної позначки з лютого 2018 року. Останній раз індикатор ріс протягом восьми сесій поспіль в січні 2018 року.



до 3.450,59 пункту, максимальної позначки з лютого 2018 року. Останній раз індикатор ріс протягом восьми сесій поспіль в січні 2018 року. Індекс "блакитних фішок" CSI300 додав 1,4% до 4.840,77 пункту, обновивши рекорд з червня 2015 року.



CSI300 до 4.840,77 пункту, обновивши рекорд з червня 2015 року. Субіндекс фінансового сектора опустився на 0,04%, сектор споживчих товарів додав 1,56%, індекс нерухомості виріс на 1,54%, а сектор охорони здоров'я зріс на 3,18%.



Індекс стартапів ChiNext Composite виріс на 3,99%.

Які акції виросли найбільше

Підйом очолили акції:

Xining Special Steel Co Ltd – 10,09%; Shanghai Sanmao Enterprise Group Co Ltd – 10,07%; CRED Holding Co Ltd – 10,07%.

Які акції впали

MeiDu Energy Corp – -5,26%;

Zhejiang Hugeleaf Co Ltd – -5,23%;

Xin Jiang Ready Health Industry Co Ltd – -5,14%.

Гонконгський індекс виріс на 0,31% до 26.210,16 пункту, а індекс Hang Seng China Enterprises додав 0,31% до 10.781,89 пункту.

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Чому китайські акції ростуть

Китай продовжує стимулювати економіку, а також закликає інвесторів вкладатися в китайські акції. Відповідний заклик опублікували державні ЗМІ Китаю. Через вливання великої частини грошей у фондові ринки Китаю, вони зростають, незважаючи на економічні труднощі.