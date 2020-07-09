Китайські акції ростуть 8 днів підряд: фондові ринки побили річні рекорди
Китайські фондові індекси виросли за підсумками восьмої сесії поспіль у четвер завдяки вливанням ліквідності, стимулюючим заходам та ентузіазму роздрібних інвесторів.
Оптимізм інвесторів зберігся, незважаючи на дані про те, що ціни виробників в Китаї в червні знизилися п'ятий місяць поспіль через скорочення попиту на промислові товари в період пандемії, пише Investing.
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Як виросли фондові ринки в Китаї
- Індекс Shanghai Composite виріс на 1,39% до 3.450,59 пункту, максимальної позначки з лютого 2018 року. Останній раз індикатор ріс протягом восьми сесій поспіль в січні 2018 року.
- Індекс "блакитних фішок" CSI300 додав 1,4% до 4.840,77 пункту, обновивши рекорд з червня 2015 року.
- Субіндекс фінансового сектора опустився на 0,04%, сектор споживчих товарів додав 1,56%, індекс нерухомості виріс на 1,54%, а сектор охорони здоров'я зріс на 3,18%.
- Індекс стартапів ChiNext Composite виріс на 3,99%.
Які акції виросли найбільше
Підйом очолили акції:
- Xining Special Steel Co Ltd – 10,09%;
- Shanghai Sanmao Enterprise Group Co Ltd – 10,07%;
- CRED Holding Co Ltd – 10,07%.
Які акції впали
- MeiDu Energy Corp – -5,26%;
- Zhejiang Hugeleaf Co Ltd – -5,23%;
- Xin Jiang Ready Health Industry Co Ltd – -5,14%.
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Чому китайські акції ростуть
Китай продовжує стимулювати економіку, а також закликає інвесторів вкладатися в китайські акції. Відповідний заклик опублікували державні ЗМІ Китаю. Через вливання великої частини грошей у фондові ринки Китаю, вони зростають, незважаючи на економічні труднощі.