Компанія PayPal звітує про рекордні прибутки, її акції ростуть. Через коронавірус люди почали менше користуватися готівкою.

Акції PayPal підскочили майже на 5% після закриття ринку в середу, оскільки платіжний гігант оголосив рекордний дохід в 5,26 мільярда доларів за другий квартал, пише Fortune.

Цікаво Інвестиції в ритейл: в акції яких онлайн-торговців вкласти гроші й наскільки це вигідно

Безготівкова оплата стає популярнішою

Керівники PayPal заявили, що суспільство досягло точки, коли йдеться про "смерть готівки", і зазначили, що зараз 70% споживачів побоюються за своє здоров'я, коли справа стосується оплати в магазинах.

Споживачі більше не хочуть користуватися готівкою чи будь-якою формою оплати, які вимагають фізичного дотику при розрахуванні,

– сказав Шульман, президент PayPal.

У компанії також додали про зростання популярності Venmo, що належить PayPal. Платіжний додаток нараховує понад 60 мільйонів користувачів.

Кількість клієнтів в компанії зростає

У PayPal повідомляють, що до списку клієнтів додалися нові групи населення та галузі, зокрема люди похилого віку та представники фітнес-індустрії.

Темпи електронної комерції прискорилися на кілька років за один квартал,

– сказав фінансовий директор PayPal Джон Рейні.

У відповідь на ці тенденції компанія каже, що вона інвестує значні кошти для вдосконалення свого цифрового гаманця, який, сподівається, стане повсякденною частиною життя багатьох споживачів. PayPal зосереджується, зокрема, на просуванні використання QR-кодів торговцями та користувачами Venmo.

PayPal у виграші від коронакризи

У середу компанія заявила, що очікує, що дохід зросте на 25% протягом решти року, а прибуток на акцію зросте на 45% (25% на основі не GAAP).

Акції PayPal торгувались близько 185 доларів 3 серпня.