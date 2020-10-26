У неділю помер голова компанії Samsung Лі Кун Хі, який очолював компанію з 1987 року та зробив її глобальною. Чому акції відреагували ростом, читайте на Фінанси 24.

Акції Samsung Electronics та її дочірніх компаній подорожчали в понеділок вранці після смерті голови Лі Кун Хі днем ​​раніше, пише CNBC.

Цікаво Вісім найдорожчих валют світу у 2020: як вони перевершили долар

Як виросли акції

Акції Samsung зросли на 0,66%.

Акції Samsung C&T подорожчали на 17,31%.

Акції Samsung SDS зросли на 8,12%;

Samsung Life Insurance – 5,86% росту.

Акції Samsung BioLogics продемонстрували ріст в 0,47%.

Samsung Engineering – 0,45% росту акцій.

Чим запам'ятався Лі Кун Хі

Компанія оголосила, що 78-річний Лі помер у неділю після шести років перебування в лікарні після серцевого нападу.

Старшому Лі приписують перетворення Samsung на світову технологічну та промислову електростанцію. Він обійняв посаду в 1987 році після смерті свого батька Лі Бюнг-Чуля, який заснував конгломерат.

Раніше Лі був засуджений за сплату хабарів та ухилення від сплати податків і був помилуваний в обох випадках.

Його спадщина буде вічною,

– йдеться у заяві Samsung.

Кому дістанеться компанія Samsung

Після проблем зі здоров’ям Лі в 2014 році фактично лідером Samsung став його син Джей Ю Лі.

Зараз ринок зацікавлений у наслідках правонаступництва через Джея Ю Лі. Він є фактичним лідером групи Samsung. Він є основним акціонером Samsung C&T та Samsung SDS, тому ринок позитивно відреагував на новини,

– сказав виконавчий директор та аналітик Daiwa Securities.

Однак, залишається невизначеність щодо Джея Ю Лі як потенційного наступника через його постійні юридичні проблеми.