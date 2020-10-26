Акції Samsung виросли одразу після смерті голови компанії Лі Кун Хі
У неділю помер голова компанії Samsung Лі Кун Хі, який очолював компанію з 1987 року та зробив її глобальною. Чому акції відреагували ростом, читайте на Фінанси 24.
Акції Samsung Electronics та її дочірніх компаній подорожчали в понеділок вранці після смерті голови Лі Кун Хі днем раніше, пише CNBC.
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Як виросли акції
- Акції Samsung зросли на 0,66%.
- Акції Samsung C&T подорожчали на 17,31%.
- Акції Samsung SDS зросли на 8,12%;
- Samsung Life Insurance – 5,86% росту.
- Акції Samsung BioLogics продемонстрували ріст в 0,47%.
- Samsung Engineering – 0,45% росту акцій.
Чим запам'ятався Лі Кун Хі
Компанія оголосила, що 78-річний Лі помер у неділю після шести років перебування в лікарні після серцевого нападу.
Старшому Лі приписують перетворення Samsung на світову технологічну та промислову електростанцію. Він обійняв посаду в 1987 році після смерті свого батька Лі Бюнг-Чуля, який заснував конгломерат.
Раніше Лі був засуджений за сплату хабарів та ухилення від сплати податків і був помилуваний в обох випадках.
Його спадщина буде вічною,
– йдеться у заяві Samsung.
Кому дістанеться компанія Samsung
Після проблем зі здоров’ям Лі в 2014 році фактично лідером Samsung став його син Джей Ю Лі.
Зараз ринок зацікавлений у наслідках правонаступництва через Джея Ю Лі. Він є фактичним лідером групи Samsung. Він є основним акціонером Samsung C&T та Samsung SDS, тому ринок позитивно відреагував на новини,
– сказав виконавчий директор та аналітик Daiwa Securities.
Однак, залишається невизначеність щодо Джея Ю Лі як потенційного наступника через його постійні юридичні проблеми.
- Молодший Лі відсидів у в'язниці після того, як його засудили за сплату хабаря за отримання урядових послуг, і скандал спровокував імпічмент експрезидента Пак Кен Хе. Справу, яка розглядається в апеляційному порядку, мають відновити у понеділок.
- Він також звинувачується у шахрайстві з бухгалтерським обліком та маніпуляціях з цінами акцій, повідомляє Reuters. Суд над цим розпочався цього місяця.