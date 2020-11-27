Проблеми з виробництвом, які гальмували компанію в минулому, вирішили і тепер ніщо не стоїть на шляху розвитку Tesla. Що відбулося з акціями цього року, читайте на Фінанси 24.

Tesla планує доставити 500 тисяч автомобілів загалом у 2020 році, що стане черговим рекордом для компанії. Виробництву автомобілів компанії допомагає велика фабрика в Шанхаї, яка зараз почала будувати машини для європейських ринків, повідомляє Investing.com.

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Чому акції Tesla ростуть

Компанія вийшла на рекордні показники з виробництва автомобілів та розв'язала проблеми з неспроможністю виконувати обсяги замовлень.

Компанію додадуть до базового індексу S&P 500. Ринок одразу відреагував на новину ростом у 13% у той же ж день. Tesla буде офіційно додана до індексу 21 грудня. Компанія увійде до числа 10 найбільш цінних компаній в індексі, а її поточна ринкова капіталізація становить 8,2 мільярда доларів.

Включення Tesla означає, що багато інвестиційних фондів, які пропонують активи S&P 500, швидше за все, купуватимуть акції Tesla (NASDAQ: TSLA) (і продаватимуть частину інших акцій), щоб включити їх у свої портфелі з цього моменту до 21 грудня, що потенційно може підняти ціну акцій Tesla.

Яка ціна акцій Tesla

У п'ятницю 27 листопада акції Tesla торгувалися на рівні 572 доларів. Це на 584% більше, ніж на початку року. Рівно рік тому торги для акції Tesla відкрилися з ціною 66,2 долара. Відтоді ціна помножилася на 7,5.



Акції Tesla у 2020 році / Libertex