Акції техгігантів Apple та Tesla стрімко зросли з початку року, незважаючи на пандемію. Чого чекати далі, читайте на Фінанси 24.

На Уолл-стріті лунають думки, що ера техгігантів не триватиме вічно, що до керма повинні прийти інші. Але в інвест-компанія eToro вважають інакше. В середньому бренди, які робили спліт акцій, отримували ріст акцій на 33% протягом наступного року, пише MarketWatch.

Корисно Інвестиційні ідеї на фондовому ринку: як розбагатіти на акціях

Що таке спліт акцій? Це збільшення кількості акцій корпорації, що знаходяться в обігу. Якщо в обігу у компанії був 1 мільйон акцій, і спліт проводиться за відношенням 2:1, то в компанії буде 2 мільйони акцій, а кожен власник 100 акцій, володітиме 200.

Apple вп'яте зробила спліт акцій, тоді як для Tesla це вперше.

Як змінювалася ціна акцій після спліту

Amazon отримала ріст ціни акцій в 209% протягом року.

Microsoft – приріст 47%.

McDonald's – 22% річного приросту.

Coca-Cola – 11%.

Історія Apple не настільки позитивна. Попередні спліти принесли в середньому 10,4% приросту протягом року. Однак це включає падіння на 61% після спліту акцій у червні 2000 року, що було результатом бульбашки.

Роздрібні інвестори все більше взаємодіють з фінансовими ринками, і багато хто бачить вигоду в інвестуванні в компанії, які виробляють продукти, які вони люблять і щодня використовують. Tesla та Apple – дві такі компанії,

– сказав аналітик eToro Адам Ветесс.

Він додає, що ще більше інвесторів захочуть купувати акції цих популярних компаній, що й забезпечить ріст в ціні протягом наступного року.