Акції шести провідних американських компаній допустили до обігу в Україні. Що це означає та як Україна йде до створення фондового ринку, читайте на Фінанси 24.

Акції яких компаній доступні українцям

У вівторок, 8 грудня, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України допустила до обігу в Україні акції шести компаній:

Facebook – соціальні мережі;

Tesla – електромобілі;

Netflix – кіноіндустрія;

Microsoft – комп'ютерні технології;

Visa – фінансові послуги;

Advanced Micro Devices – інтегрована електроніка.

Крім того, комісія допустила до обігу в Україні інвестиційні паї біржового фонду Invesco QQQ Trust SM.

Корисно BMW, Adidas чи Volkswagen: як інвестувати в фондовий індекс DAX

Що це означає

Акції цих шести компаній допустили до обігу на території України на фондових біржах та позабіржовому ринку. Українці зможуть вільно купувати та продавати акції провідних американських компаній, що є одним з кроків у розвитку фондових ринків в Україні.

Що цьому передувало

У вересні в Україні почалися консультації з фахівцями щодо створення фондового ринку. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив надію створити фондовий ринок в Україні за рік.

Напередодні Рада схвалила закон про деривативи та фінансові ринки. Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв назвав документ "фінансовим безвізом", завдяки якому можна створити український ринок капіталу за європейським зразком.