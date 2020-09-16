Активи Tesla б'ють чергові рекорди. Цього разу негативні, минулого тижня акції компанії втратили ціні 21,1% і перейшли до другого в поточному році "ведмежого" тренду. Проте, фахівці запевняють, що інвесторам турбуватися не варто.

Чому інвесторам і далі варто розглядати купівлю акцій Tesla, читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні чотири квартали Tesla Inc. демонструє позитивну фінансову звітність. Тож, за усіма показниками, падіння на фондовому ринку – явище короткострокове.

До теми Чому вигідно інвестувати в акції виробників електромобілів: аргументи аналітика

Успіхи Tesla у 2020

У січні Tesla встановила рекорд ринкової капіталізації з показником у 84,55 мільярда доларів. Ентузіазм інвесторів, викликаний повідомленням про початок продажу автомобілів, виготовлених на новому заводі в Китаї, виявився настільки величезним, що Tesla стала найціннішим автовиробником Америки за всю історію. Попередній рекорд був встановлений Ford Motor Company у 1999 році.

Ще у березні акції Tesla коштували близько 350 доларів за одиницю, а у другій декаді серпня цей показник сягнув 2 000 доларів і це все на тлі пандемії та світової економічної кризи. Крім того, інвестори очікують, що акції компанії включать в індекс S&P500, що сприятиме притоку коштів від інвестфондів.

Ще одним позитивним фактором є те, що компанія оголосила про дроблення акцій, що зробить їх більш доступними для приватних інвесторів. Все це призведе до чергового зростання їх вартості, стверджує Віталій Мінько, директор львівської філії "Міжнародної академії біржової торгівлі":

Вартість активів компанії вже досить висока. Однак, ринок електромобілів дуже перспективний і компанія планує збільшувати постачання електромобілів на ринок. Це призведе до зростання фінансових показників і вартості активів. Експерти очікують продовження зростання до позначки у 2 700 доларів. З огляду на це, безперечно варто вкластися в активи Tesla і використовувати цю можливість для заробітку,

– запевняє Віталій Мінько.

Скільки може заробити інвестор

Спробуємо підрахувати ймовірний заробіток інвестора. У березні активи компанії Tesla коштували 350 доларів. Якби ви придбали три акції Tesla, то на початку вересня ви б могли отримати 5 250 доларів прибутку.

Якби ви їх одразу перепродали, вже за 420 доларів за одну одиницю, то отримали б вже 6 300 доларів доходу.

Якщо активи компанії продовжать рости й далі, наприклад, до рівня в 800 доларів, то вклавши зараз в активи компанії, приміром, 1 000 доларів ви зможете їх перепродати вже за 1900 доларів. А якщо використовувати мультиплікатор 1:10, доступний в торговій платформі Libertex, то ваш прибуток складе 19 000 доларів.

Цікаво Долар чи євро: у якій валюті краще зберігати гроші 2020 року

Тож, попри падіння вартості активів, Tesla має хороший попит, як в США, так і в решті світу. До того ж цьогоріч планується відкриття заводів компанії та розширення виробничих лінійок. Це дозволить відкрити нові ніші в автомобільному бізнесі, а інвесторам непогано заробити на зростанні вартості активів.