Станом на сьогодні нараховано понад 13 тисяч біткойн-адрес, де зберігаються монети на суму в понад 1 мільйон доларів. Про це дізналися спеціалісти аналітичної компанії Glassnode.

За поточної ціни біткойна, 9 206,49 долара, щоб стати доларовим мільйонером, необхідно мати 107 BTC, повідомляє Cointelegraph із покликанням на дані Glassnode. Оскільки цей показник залежить від ціни біткойна в доларах, він доволі волатильний, як і ціна криптовалюти.

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Що відомо про біткойн-накопичення на рахунках криптогаманців

Найбільшу кількість адрес, де зберігаються біткойни загальною сумою в понад 1 мільйон доларів, було зафіксовано в кінці 2017 року, коли курс криптовалюти досягнув 20 тисяч доларів за один BTC. Водночас, аналітики стверджують, що встановити точну кількість біткойн-мільйонерів неможливо.

Частина гаманців зі значними запасами біткойнів належать не фізичним особам, а криптовалютним біржам і окремим компаніям. З іншого боку, аналітики ствердждують, що люди, які мають великі запаси криптовалюти, можуть розбивати її на кілька гаманців.

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Окрім того, у Glassnode повідомили, що 8 липня з криптовалютних майданчиків було виведено на 20 660 біткойнів більше, ніж внесено.