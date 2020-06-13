Криза – це не лише падіння. Акції низки компаній ростуть вже або зростуть найближчим часом через підвищений попит до їх продуктів чи послуг.

Світова криза почалася. ВВП країн падає, зростає безробіття та знижуються доходи людей. Проте є компанії, які лише виграють від цієї ситуації. І інвестори, які поставлять на ці компанії також будуть у виграші. Про це пише InvestorPlace.

Важливо Фондові ринки слідом за нафтою обвалилися: як і чому впали основні біржові показники

Apple



Apple / Unsplash

Спалах коронавірусу сильно вразив світового технологічного гіганта Apple. По всьому світу ланцюг поставок Apple був порушений, компанія закрила офіси, магазини та контактні центри. Багато фабрик, де Apple виробляє свої апаратні продукти, також закриваються. А попит на продукцію Apple впав на фоні скорочення споживчих витрат.

Але перебої в ланцюгах поставок та низький попит – це тимчасово і тенденція може повернутися у зворотній бік вже у другому півріччі.

Apple вже відкрила багато своїх магазинів у Китаї та Південній Кореї. Багато заводів, що постачають запчастини Apple, також відновили роботу. Схоже, що в найближчі тижні і місяці більше магазинів і заводів відкриються за межами Китаю, коли уряди послаблять карантин. Відтак, ланцюг поставок Apple повернеться до нормального стану.

Експерти InvestorPlace передбачають, що споживчий попит відновиться і увага до Apple тільки зросте, коли та запустить 5G iPhone.

Nike



Nike / Unsplash

Nike теж сильно постраждав від коронавірусу, оскільки це сегмент одягу. Продажі магазинів одягу у квітні впали на 90% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зараз акції Nike впали і торгуються на 20% нижче. Проте із послаблення карантинних заходів у країнах, споживчий попит зростатиме і акції відскочать від дна.

Advanced Micro Devices (AMD)



AMD / Unsplash

Спочатку акції AMD (виробника мікроприладів) впали у передчутті зниження попиту та перебоях у поставках в Азії. Проте побоювання інвесторів лише частково справдилися.

Попит на напівпровідникові мікросхеми відновився завдяки підвищеній потребі підприємств та споживачів користуватися хмарними сервісами та продуктами. Тим часом ланцюг поставок напівпровідників вже нормалізується.

Ось чому, в AMD все ще очікують на цьогорічне зростання доходів у 20%. Крім цього, акції AMD відскочили на 40% від своїх мінімумів у березні.

Netflix



Netflix / Unsplash

Коли всі акції летіли вниз у березні, Netflix тримався, а коли акції пішли на ріст, то цей список очолив саме Netflix із найвищим ростом. Все тому, що карантин, коли люди сиділи вдома, лише приніс компанії більше доходів в той час як інші рахували втрати.

У першому кварталі 2020 року Netflix додав рекордних 15,8 млн глобальних абонентів – вдвічі більше, ніж очікувалося.

Тим часом, довгострокова пандемія коронавірусу, ймовірно, прискорила міжнародний перехід від лінійного до інтернет-телебачення. Це чудова новина для Netflix, оскільки, хоча Netflix має багато американських конкурентів, їх не так багато в усьому світі. Netflix – це один з небагатьох потокових сервісів, доступних по всій Америці, всій Європі та більшості країн Азії/Океанії.

Amazon



Amazon / Unsplash

Попит на товари Amazon зростає. Споживачі зараз купують більше онлайн. Amazon володіє найбільшою у світі платформою електронної комерції. До того ж на своїх платформах компанія продає продукти, відеоігри тощо, тобто те, на що є великий попит під час карантину.

Цікаво Який з вас інвестор? Перевірте свої знання про фінансові ринки

Крім того, Amazon Web Services (найбільший хмарний інфраструктурний бізнес у світі) зараз користується підвищеним попитом. Експерти InvestorPlace стверджують, що Amazon виграє від пандемії.