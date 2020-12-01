Армія Венесуели займатиметься промисловим майнінгом криптовалют. Військові повідомили про створення спеціального майнінгового центру. Таким чином вони хочуть збільшити свій заробіток.

Презентація "Центру з видобутку цифрових валют Боліваріанської армії Венесуели" відбулася у соціальній мережі Instagram, про що пише Cointelegraph. На відео видно багато ASIC-майнерів для різних криптовалют на базі консенсусу Proof-of-Work (PoW).

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Навіщо військовим майнити криптовалюту

За словами генерала Леніна Еррери (Lenin Herrera), основною метою їхнього задуму майнити криптовалюти є "посилення і підтримка самодостатності підрозділів Боліваріанської армії".

Він стверджує, що видобуток цифрових валют дасть змогу створити додаткове джерело доходу, які не вдасться заблокувати. Тут йдеться про економічні санкції, введених Сполученими Штатами.

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Криптовалюти у Венесуелі

Цифрові валюти дуже популярні у цій країні. Саме тут мережі швидкого харчування, як Burger King і Pizza Hut, уже приймають криптовалютні платежі. Окрім того, оплачувати товари криптовалютами можна у 20 000 магазинів у всій Венесуелі.

У кінці 2018 року у Венесуелі була запущена державна криптовалюта El Petro, що підкріплена запасами нафти. Влада країни всіляко популяризує новий актив. Однак попри всі старання чиновників, монета так і не стала популярною.