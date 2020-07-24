В Австралії роздадуть гроші просто так: навіщо і кому
Влада австралійського штату Вікторія вирішила допомогти жителям грошима у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Про це повідомив прем'єр регіону Деніел Ендрюс в своєму офіційному акаунті Twitter.
За оцінкою місцевої влади, в період пандемії багато людей з симптомами коронавірусу або "контактні" громадяни не заявляють про свій статус і виходять на роботу через побоювання здавати тест, потрапити на самоізоляцію й позбутися заробітку.
Відео! Глава МОЗ Австаралії Грег Гант осоромився, натягаючи маску
У зв'язку з цим керівництво штату оголосило одноразові виплати в розмірі 300 австралійських доларів (близько 6 тисяч гривень – 24) тим жителям регіону, які здадуть тест на COVID-19. Гроші компенсують втрату доходу в період, коли людина сидить вдома в очікуванні результатів тестування.
Так, якщо тест виявиться позитивним, людині додатково виплатять 1,5 тисячі австралійських доларів (близько 30 тисяч гривень – 24), щоб покрити доходи, що випадають за період вимушеної самоізоляції.