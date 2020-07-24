Влада австралійського штату Вікторія вирішила допомогти жителям грошима у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомив прем'єр регіону Деніел Ендрюс в своєму офіційному акаунті Twitter.

Too many people are going to work sick because they can’t afford to miss a shift.



That’s why we’re bringing in a new $300 support payment – available as soon as you get tested.



Because ‘waiting at home for your results’ needs to mean exactly that.



For everyone’s sake. — Dan Andrews (@DanielAndrewsMP) July 23, 2020

За оцінкою місцевої влади, в період пандемії багато людей з симптомами коронавірусу або "контактні" громадяни не заявляють про свій статус і виходять на роботу через побоювання здавати тест, потрапити на самоізоляцію й позбутися заробітку.

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У зв'язку з цим керівництво штату оголосило одноразові виплати в розмірі 300 австралійських доларів (близько 6 тисяч гривень – 24) тим жителям регіону, які здадуть тест на COVID-19. Гроші компенсують втрату доходу в період, коли людина сидить вдома в очікуванні результатів тестування.

Так, якщо тест виявиться позитивним, людині додатково виплатять 1,5 тисячі австралійських доларів (близько 30 тисяч гривень – 24), щоб покрити доходи, що випадають за період вимушеної самоізоляції.

Штат Вікторія виявився епіцентром поширення коронавирусной інфекції. Регіон вже вдруге ввів карантин, на поточному тижні керівництво штату оголосило штрафи за відмову від носіння медичних масок поза домом.