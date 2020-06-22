Червень став найспекотнішим місяцем для валют Південно-Східної Азії. Майже кожна з валют цього регіону зросла і змогла компенсувати втрати, спричинені пандемією коронавірусу.

У той час, як індонезійська рупія, таїландський бат і малазійський рингіт демонстрували то ріст, то падіння, філіппінське песо станом на сьогодні стало найкращою з-поміж азійськи валют у 2020 році, пише Investing.com. Зокрема, курс філіппінського песо відзначився приростом на 1% з початку року.

Індонезійська рупія, курс якої зріс на 15% у цьому кварталі, може кинути виклик песо, враховуючи сильний зовнішній попит на борг країни. Нижче детально розглянемо основні фактори, які впливають на азійські валюти в другій половині 2020 року.

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Песо

Результативність песо частково пояснюється поліпшенням поточного рахунку платіжного балансу: у квітні відбулося рекордне з 2009 року падіння обсягів імпорту товарів, оскільки кордони острівної країни було закрито через коронавірус. Попри це, обсяги грошових переказів знизилися.

Центральний банк Філіппін висловив занепокоєння щодо зростання курсу. Регулятор змушений був втрутитися, щоб це зупинити. Інвестори чекатимуть висновків щодо майбутнього курсу песо, які будуть представлені під час зустрічі представників центрального банку у четвер, 25 червня. Передбачається, що фінрегулятор Філіппін збереже ставки незмінними. Раніше цього року центробанк уже знижував базову облікову ставку на 125 пунктів.



Філіппінське песо / Фото Flickr

Рупія

Іноземний капітал повернувся завдяки місцевому боргу, залученому після продажу державних облігацій на суму близько 9,5 мільярда доларів у лютому та березні. Відтоді обсяг грошових надходжень у країну становив 996 мільйонів доларів США, що свідчить про потенціал подальшого зростання курсу рупії.



Індонезійські рупії / Фото Flickr

Центральний банк Індонезії, як і раніше, вважає нацвалюту недооціненою на тлі низької інфляції у найбільшій економіці Південно-Східної Азії. Регулятор очікує, що дефіцит поточного рахунку платіжного балансу країни в цьому році скоротиться до 1,5%.

Однак на минулому тижні індонезійський центральний банк знизив базову облікову ставку на 24 відсоткових пункти, що свідчить про, ймовірне, ослаблення курсу рупії.

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Бат

У цьому кварталі таїландський бат виріс на 5,8%, скоротивши річні втрати до 3,4%. Профіцит поточного рахунку платіжного балансу країни став поштовхом для зростання курсу валюти. Попри це він демонструє і падіння через відсутність доходів від туристичної сфери внаслідок пандемії коронавірусу.

Перепони на шляху до зростання таїландського бата, ймовірно, надходитимуть саме від Банку Таїланду. Цього місяця представники фінансового регулятора попередили, що готові вжити заходів, аби міцний курс валюти не зашкодив економіці.



Таїландські бати / Фото Flickr

Сінгапурський долар

Грошово-кредитне управління Сінгапуру здійснює управління курсом валюти у відношенні до інших основних торговельних партнерів, що є інструментом політики фінансового регулятора. Держустанова не використовує процентні ставки, як це роблять інші центральні банки.

Хоча послаблення карантину, введене у країні на минулому тижні, є позитивним фактором для місцевої валюти, економісти погіршили прогноз щодо базової інфляції Сінгапуру в травні. Отож у майбутньому варто очікувати того, що слабша валюта стимулюватиме зростання економіки країни, залежної від торгівлі.

Загалом сінгапурський долар знизився на понад 3% з початку 2020 року.



Сінгапурський долар / Фото Flickr

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Рингіт

Волатильність цін на нафту й політична нестабільність негативно вплинули на курс рингіта, залишивши його внизу рейтингу азійських валют. Після падіння на понад 5% упродовж перших трьох місяців, рингіт ледве піднявся на 1% у другому кварталі.



Малайзійський рингіт / Фото Flickr

У середу, 24 червня, фінансовий регулятор Малайзії представить дані щодо рівня інфляції, від чого і залежатиме майбутнє місцевої валюти.