Попри інтригу присутню на виборах президента США, акції технологічних компаній злетіли, чим принесли мільярди статків своїм власникам.

Підрахунок голосів у США досі триває. Поки що лідирує Джо Байден, але про остаточну перемогу з впевненістю ще зарано говорити. На фоні виборів у США різко пожвавився фондовий ринок, повідомляє Forbes.

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Як багатії стали ще багатшими

Зі зростанням акцій технологій десять найбагатших людей Америки, включаючи Джеффа Безоса, Білла Гейтса та Марка Цукерберга, отримали чистий капітал у сумі 28,2 мільярда доларів у міру зростання ринків.

Найбагатша людина у світі, засновник і генеральний директор Amazon Джефф Безос лідирує у рейтингу. Його чистий капітал виріс на 10,5 мільярда доларів до 190,6 мільярда доларів. У середу акції Amazon зросли на 6,3%.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг заробив 8 мільярдів доларів, коли акції Facebook зросли на 8,3%. Він – четверта найбагатша людина у світі, зараз має власний капітал 105,5 мільярда доларів.

Білл Гейтс, третя за багатством людина. Його статки зросли на 663 мільйони доларів, збільшивши його власний капітал до 115,9 мільярда доларів. Гейтс, співзасновник Microsoft все ще володіє приблизно 1% акцій компанії, які зросли майже на 5% у середу.

Ще один колишній керівник Microsoft, Стів Балмер, заробив 2,8 мільярда доларів, його власний капітал збільшився до 73,5 мільярда доларів. Він володіє 3,5% акцій Microsoft.

Співзасновники Google Ларрі Пейдж та Сергій Брін відчули як їхні статки збільшилися на 4 мільярди доларів та 3,8 мільярда доларів відповідно, оскільки акції Google зросли на 6%. Обидва є основними акціонерами материнської компанії Google Alphabet. Статки Пейджа сягають 77 мільярдів доларів, а Бріна – 74,9 мільярда.

Статки яких багатіїв зменшилися

Проте не всі раділи перемогах. Кілька багатіїв із 10 найзаможніших у світі, відчули, що їхні статки зменшилися. Серед них генеральний директор Tesla Ілон Маск. Він втратив приблизно 560 мільйонів доларів, оскільки акції його виробника електромобілів знизилися на 0,7%. Він володіє 21% акцій компанії і його статки налічують 93,1 мільярда доларів.

Відомий інвестор Воррен Баффет також втратив гроші. Його інвестиційний конгломерат, Berkshire Hathaway, зафіксував падіння акцій на 0,4%, скоротивши 215 мільйонів доларів власного капіталу Баффета, який зараз становить 78 мільярдів доларів.

Ларрі Еллісон, співзасновник і головний технологічний директор гіганта програмного забезпечення Oracle, втратив 391 мільйон доларів, зменшивши власний капітал до 75,1 мільярда доларів. Елісон володіє близько 35% акцій Oracle, які в середу впали на 0,6%.

Спадкоємиця Walmart Аліса Уолтон тим часом втратила 309 мільйонів доларів, оскільки акції Walmart впали на 0,6%, що знизило її чистий капітал до 66,6 мільярда доларів.

Що відбувалося з фондовим ринком 4 листопада

Акції провідних технологічних компаній, таких як Amazon, Facebook та Microsoft, очолили ралі. Індекс Dow Jones виріс майже на 400 пунктів, або на 1,3%, на момент закриття ринку в середу, тоді як S&P 500 виріс на 2,2%, а технологічний Nasdaq Composite злетів на 3,9%.

Деякі експерти з Уолл-стріт пояснювали такий ріст потенціалом розколу Конгресу, оскільки все менше й менше вірогідно, що демократи зможуть повернути собі контроль над Сенатом. Попри те, що демократи зберегли контроль над Палатою, республіканці виграли ключові сенатські гонки в Айові та Монтані.