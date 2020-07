За даними компанії Gemini, на кінець 2019 року в депозитаріях зберігалося криптовалюта на 1 млрд доларів.

Федеральне агентство з контролю діяльності банків (Office of comptroller of the currency – 24) дозволив американським банкам надавати послуги депозитарію зі зберігання криптовалюти приватних клієнтів. Про це йдеться в листі регулятора.

"Нова послуга дозволить банкам удосконалити систему захисту активів клієнтів, в тому числі і криптовалюта, якою володіють десятки мільйонів американців", – пояснив керівник Офісу Брайн Брукс.

На даному етапі функції кріптовалютного депозитарію можуть виконувати тільки національні банки США і федеральні кредитні організації. Також влада окремих штатів можуть видавати дозволи для працюючих на території штату банків відкривати депозит.

Нагадаємо, за оцінками Міжнародного валютного фонду, економіка США за підсумками другого кварталу скоротилася на 37% в річному вираженні. Особисті споживчі витрати в США в лютому-березні знизилися на 18%, особливо в таких секторах послуг, як ресторанний і готельний бізнес, а також рітейл, відзначають в МВФ.