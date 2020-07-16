У США зменшилася кількість людей, які подаються на допомогу по безробіттю. Проте це зменшення нижче, ніж прогнозували експерти.

З квітня ситуація на ринку праці в США покращувалася, але нові дані показали, що кількість нових людей, які подалися на допомогу по безробіттю в США минулого тижня становила 1,3 мільйона, пише Investing.com.

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Безробіття в США

Дані Міністерства праці, оприлюднені в четвер, показали, що за минулий тиждень кількість нових заявок впала лише на 10 тисяч до 1,31 мільйона. Аналітики очікували, що їх кількість значно впаде до 1,25 мільйона.

Натомість суттєво зменшилася кількість людей, які перебувають у статусі безробітного понад місяць. Їх кількість знизилася на 262 тисячі і тепер становить 17,34 мільйона. Експерти у коментарі Reuters зазначають, що це не пов'язано, що люди почали масово знаходити роботу, а радше з тим, що вони перестають шукати роботу і тому йдуть з біржі праці.

Позитивні новини для економіки США

Міністерство торгівлі зазначило, що роздрібні продажі в США зросли на 7,5% у червні. Це нижче, ніж у травні, коли рекордно зросли продажі на 18,2%, але й більше, ніж очікували експерти – 5%). Основні роздрібні продажі, що виключають автомобілі, зросли на 7,3%.

Чи виходять економіка США з кризи

США все ще залишаються найбільшим оередком поширення пандемії, але разом з тим певне економічне відновлення відбувається, але цьогоріч країна не повнернеться до допандемічних рівнів.