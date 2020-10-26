Як і в кожній сфері, у трейдингу існує своя термінологія чи сленг. "Биків" та "ведмедів" використовують, що охарактеризувати ринок. Як саме, читайте на Фінанси 24.

У світі інвестування терміни "бик" і "ведмідь" часто використовуються для опису руху ринку. А це визначальний фактор того чи заробить гроші інвестор, чи навпаки втратить, пише Investopedia.

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Бичий ринок vs. Ведмежого ринку

Бичачий ринок – це ринок, який зростає і де умови економіки, як правило, сприятливі. Ведмежий ринок існує в економіці, яка падає і де більшість акцій зменшується в ціні. Оскільки на фінансові ринки значний вплив має ставлення інвесторів, ці терміни також позначають, як інвестори ставляться до ринку та наступних економічних тенденцій.

Бичачий ринок характеризується стійким зростанням цін. У випадку з фондовими ринками бичачий ринок означає зростання цін акцій компаній. У такі часи інвестори часто вірять у те, що тенденція до зростання триватиме протягом тривалого періоду. За цього сценарію економіка країни, як правило, сильна, а рівень зайнятості високий.

Навпаки, ведмежий ринок – це той, який занепадає. Ринок зазвичай не вважають справжнім "ведмежим" ринком, якщо він не впав на 20% і більше від останніх максимумів. На ведмежому ринку ціни акцій постійно падають. Це призводить до тенденції до зниження, яка, на думку інвесторів, продовжиться; ця віра, своєю чергою, продовжує знецінювати акції. Під час ведмежого ринку економіка сповільнюється, а безробіття зростає, коли компанії починають звільняти робітників.

Характеристика бичачого та ведмежого ринків

Хоча бичачий ринок або стан ведмежого ринку характеризується напрямком цін на акції, є деякі супутні характеристики, про які інвестори повинні знати.

Пропозиція та попит на цінні папери

На бичачому ринку існує сильний попит та слабка пропозиція цінних паперів. Іншими словами, багато інвесторів бажають придбати цінні папери, але небагато бажають їх продати. Як результат, ціни на акції будуть зростати, оскільки інвестори змагаються за отримання доступного власного капіталу.

На ведмежому ринку все навпаки: більше людей прагнуть продати, ніж купити. Попит значно нижчий від пропозиції, і, як результат, ціни на акції падають.

Психологія інвестора

Оскільки на поведінку ринку впливає те, як люди сприймають та реагують на його поведінку, психологія та настрої інвесторів впливають на те, зросте чи впаде ринок. Ефективність фондового ринку та психологія інвестора взаємозалежні. На бичачому ринку інвестори охоче беруть участь у надії отримати прибуток.

Під час ведмежого ринку настрої є негативними; інвестори починають виводити свої гроші з акцій і перетворюють їх на цінні папери з фіксованим доходом, очікуючи позитивного руху на фондовому ринку. Загалом, зниження цін на фондовому ринку похитує довіру інвесторів. Це змушує інвесторів утримувати свої гроші поза ринком, що, своєю чергою, спричиняє загальне зниження ціни у міру збільшення відтоку.

Зміна економічної діяльності

Оскільки підприємства, акції яких торгуються на біржах, є учасниками більшої економіки, фондовий ринок та економіка тісно пов’язані.

Ведмежий ринок асоціюється зі слабкою економікою. Більшість підприємств не можуть зафіксувати величезні прибутки, оскільки споживачі витрачають недостатньо. Це зниження прибутку безпосередньо впливає на те, як ринок оцінює акції.

На бичачому ринку відбувається зворотне. Люди мають більше грошей, і вони готові їх витратити. Це рухає та зміцнює економіку.

Що робити інвесторам

На бичачому ринку ідеальним для інвестора є скористатися зростанням цін, купуючи акції на початку тенденції (якщо це можливо), а потім продати їх, коли вони досягли свого піку.

Під час бичачого ринку будь-які втрати повинні бути незначними та тимчасовими; інвестор, як правило, може активно та впевнено інвестувати більше власного капіталу з більшою ймовірністю отримати прибуток.

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Однак на ведмежому ринку ймовірність збитків більша, оскільки ціни постійно втрачають цінність, і кінця часто не видно. Навіть якщо ви все-таки вирішите інвестувати з надією на зростання, ви, швидше за все, зазнаєте збитків до того, як відбудеться будь-який поворот. Таким чином, більшу частину прибутковості можна знайти в коротких продажах або більш безпечних інвестиціях, таких як цінні папери з фіксованим доходом.