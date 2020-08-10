Біткойн лідирує за обсягами торгів у світі. Однак згідно з даними компанії Chainalysis, саме жителі Північної Америки найбільше з-поміж інших люблять торгувати цією криптовалютою.

Про це повідомляє Cointelegraph із покликанням на дослідження. Зокрема, аналітики відзначили, що жителі Північної Америки "непропорційно надають перевагу біткойну" в порівнянні з Ethereum, XRP та іншими світовими криптовалютами.

Так, 72% угод у цьому регіоні виконуються саме з використанням біткойна. Для порівняння: в Африці цей показник становить 69%, а у Європі – 66%.



Активність жителів різних регіонів світу в торгівлі криптовалютами / Діаграма Chainalysis

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Коли стабільні криптовалюти не в тренді

Окрім того, користувачам з Північної Америки не до вподоби стабільні криптовалюти. З такими активами здійснюється лише 17% угод. У Східній Азії і в країнах Близького Сходу цей показник становить 33%, а у Центральній і Південній Азії – 35%.

Якщо говорити про торгівлю альткойнами, то тут різниця в показниках менша: Північна і Латинська Америка – по 11%, Європа – 12-13%, Африка – 10%.



Трейдингова активність з використанням біткойна за регіонами / Графік Chainalysis

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Жителі азійських країн торгують криптовалютою активніше

За інформацією аналітиків, трейдери з Північної Америки тримають криптовалюти набагато довше, ніж користувачі в країнах Азії, і, відповідно, здійснюють менше операцій з використанням цифрових валют. Активність азійських трейдерів на криптовалютних біржах удвічі більша, ніж жителів Північної Америки.

Цікавий факт: за даними Японської асоціації криптовалютних бірж, під час пандемії коронавірусу кількість активних трейдерів у країні знизилася, а обсяги депозитів у єнах – збільшився.