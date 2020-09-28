Всесвітньо відомий аукціонний дім Christie’s виставить на продаж фрагмент колекції під назвою "Portrait of a Mind", кожна картина якої містить вихідний код біткойна.

Загальна кількість цифр у вигляді коду, вміщеного в картини, дорівнює понад 12 мільйонам, про що пише Cointelegraph.

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Що відомо про лот

До колекції входить 40 картин у формі дисків. Артоб’єкт презентовано в рамках проєкту Robert Alice британського художника Бенджаміна Джентілле.

На створення масштабного артоб’єкта митець витратив три роки. Свій твір художник назвав "портретом Сатоши Накамото".

У кожній картину заховано 322048 цифр – це код біткойна і координати географічної локації. Ці місця відіграють важливе значення для історії першої криптовалюти, усі вони виділені золотом.



Серія картин складається із 40 дисків / Фото Decrypt

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Як продаватимуть артоб’єкт

Один із фрагментів творіння буде реалізовано на аукціоні у Нью-Йорку. Цією частиною буде Block 21 (24,9472° N, 118,5979° E). До фрагменту прив’язаний токен (NFT) на блокчейні Ethereum, щоб таким чином підтвердити автентичність роботи.

Художник сподівається отримати за свій мистецький твір від 12 тисяч доларів до 18 тисяч доларів.

Перші покупці мистецького твору

Особливість цього артоб’єкта не лише в його масштабності. За задумом художника, власником кожної картини має стати окрема людина. Тобто покупець може придбати тільки один фрагмент твору, щоб у нього не було повного коду.

Першими власниками картин стали генеральний директор криптобіржі Binance Чанпен Чжао і голова блокчейн-підприємства Bloq Метью Росзак.