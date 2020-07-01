Час біткойна: аналітик назвав 2021 рік зірковим для першої криптовалюти
На думку криптовалютного аналітика Бенджаміна Блантса, з-поміж усіх цифрових валют на ринку домінуватиме біткойн. Хоча експерт не виключає того, що в короткостроковій перспективі альткойни проявлять себе краще, ніж BTC.
На своїй сторінці у Twitter експерт зазначив, що після аналізу графіка домінування біткойна з використанням теорії Елліота, він очікує зростання темпів домінування першої криптовалюти до 86%, пише Bitcoinist.
Зокрема, йдеться про довгострокову перспективу. Тобто такий рівень домінування біткойна може бути досягнутий до кінця 2021 року чи навіть початку 2022 року.
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Альткойни проти біткойна: яка криптовалюта краще себе проявляє у 2020 році
Водночас, Блантс визнав той факт, що у 2020 році альткойни проявляють себе краще, ніж біткойн. За словами експерта, такий тренд триватиме і в найближчий час. На думку аналітика, до жовтня цього року рівень домінування біткойна знизиться і досягне 60%.
Ми бачимо, що рівень домінування біткойна знижується, і протестує значення кінця 2019 року,
– стверджує Блантс.
Альткойни підтримують більше, ніж біткойн
- Не лише Бенджамін Блантс говорить про домінування саме альткойнів найближчим часом. Раніше аналітики Pantera Capital у листі до інвесторів також висловлювали думку, що домінування біткойна не буде настільки високим, як альткойнів. Тому вони закликали інвесторів уважно вибирати криптовалюту для інвестицій.
- Зростанню популярності альткойнів сприяє факт різкого збільшення ринку децентралізованого фінансування. Зокрема, лише капіталізація протоколу Compound перевищила 1 мільярд доларів.