На думку криптовалютного аналітика Бенджаміна Блантса, з-поміж усіх цифрових валют на ринку домінуватиме біткойн. Хоча експерт не виключає того, що в короткостроковій перспективі альткойни проявлять себе краще, ніж BTC.

На своїй сторінці у Twitter експерт зазначив, що після аналізу графіка домінування біткойна з використанням теорії Елліота, він очікує зростання темпів домінування першої криптовалюти до 86%, пише Bitcoinist.

btc dominance with a clear breakdown and now retest as we saw in late 2019 indicating alt outperformance.



my hypothesis is btc keeps distributing or even breaks down and money flows from btc into the better performing low-mid cap alts causing a snowball effect. pic.twitter.com/YLP53prCPx — Benjamin Blunts (@SmartContracter) June 30, 2020

Зокрема, йдеться про довгострокову перспективу. Тобто такий рівень домінування біткойна може бути досягнутий до кінця 2021 року чи навіть початку 2022 року.

Яким може бути курс біткойна: Майже 400 тисяч доларів за біткойн: новий прогноз для криптовалюти

Альткойни проти біткойна: яка криптовалюта краще себе проявляє у 2020 році

Водночас, Блантс визнав той факт, що у 2020 році альткойни проявляють себе краще, ніж біткойн. За словами експерта, такий тренд триватиме і в найближчий час. На думку аналітика, до жовтня цього року рівень домінування біткойна знизиться і досягне 60%.

Ми бачимо, що рівень домінування біткойна знижується, і протестує значення кінця 2019 року,

– стверджує Блантс.

Альткойни підтримують більше, ніж біткойн