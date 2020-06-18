На думку популярного аналітика з криптовалют Майкла ван де Поппа, курс біткойна відштовхнувся від позначки в 9 тисяч доларів і зросте до 12 тисяч доларів за BTC.

Аналітик зазначив, що сьогодні для "биків" ринку важливо, щоб курс біткойна не був меншим, ніж 9 тисяч доларів, повідомляє U.today.

На момент публікації новини, ціна одного BTC становила понад 9400 доларів. Тому, якщо слідувати словам Майкла ван де Поппа, то перша криптовалюта потрапила під тенденцію зростання. Експерт очікує, що скоро курс біткойна перевищить 10 500 доларів, після чого досягне 12 тисячі доларів за один BTC.

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Збагатитися зможуть лише терплячі

Прогноз Ван де Поппа підтримав і Тревіс Клінг, директор з інформаційних технологій фонду Ikigai Asset Management. Він наголосив, що для того, аби почати отримувати високі прибутки, інвестуючи в біткойн, потрібно почекати деякий час. Адже так історично склалося, що біткойн давав змогу збагатитися лише терплячим інвесторам.

Клінг зазначив, що багато людей у нього запитують, чому біткойн не зростає в ціні. Однак його відповідь завжди однакова – потрібно бути терплячими. Клінг стверджує, що сьогодні центральні банки "роблять усе можливе для інвесторів у Bitcoin".

Біткойн завжди скеровував багатство від нетерплячих до терплячих інвесторів. Просто майте терпіння,

– заспокоює Тревіс Клінг.

Раніше американський банк JPMorgan опублікував звіт, у якому мовиться, що біткойн виявився доволі стабільним активом під час кризи внаслідок коронавірусу.