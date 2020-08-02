2 серпня 2020 року ціна біткойну в ході торгів подолала позначку 12 000 доларів, але не втрималася. Варто уточнити, що рекорд був поставлений вперше з серпня 2019 року.

За інформацією біржі Binance, криптовалюта досягала максимального значення в 12 123 долари. Але за кілька хвилин котирування провідної криптовалюта обвалилися до рівня 11 000 доларів.

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Різкий ціновий рух призвів до каскаду ліквідацій позицій. На BitMEX за годину обсяг ліквідації склав 147 млн ​​доларів.

Показники криптовалюти / Скріншот TradingView

Загальний обсяг ліквідованих позицій за час падіння перевищив 1 млрд доларів. Синхронно з біткойном обвалилися всі провідні криптовалюти.

Причини зростання: