Біткойн досяг рекордної позначки вперше за рік
2 серпня 2020 року ціна біткойну в ході торгів подолала позначку 12 000 доларів, але не втрималася. Варто уточнити, що рекорд був поставлений вперше з серпня 2019 року.
За інформацією біржі Binance, криптовалюта досягала максимального значення в 12 123 долари. Але за кілька хвилин котирування провідної криптовалюта обвалилися до рівня 11 000 доларів.
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Різкий ціновий рух призвів до каскаду ліквідацій позицій. На BitMEX за годину обсяг ліквідації склав 147 млн доларів.
Показники криптовалюти / Скріншот TradingView
Загальний обсяг ліквідованих позицій за час падіння перевищив 1 млрд доларів. Синхронно з біткойном обвалилися всі провідні криптовалюти.
Причини зростання:
- У США Федеральне агентство з контролю діяльності банків (Office of comptroller of the currency — 24) дозволило американським банкам надавати послуги депозитарію зі зберігання криптовалюти приватних клієнтів.
- Нестабільність на глобальному фінансовому ринку і скептичне ставлення інвесторів до фінансової допомоги американського уряду.
- Є аналітики, які кажуть про те, що в найближчі тижні варто очікувати зростання ціни біткойну до позначки в 13 800 доларів.