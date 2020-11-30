Біткойн оновив свій історичний максимум, стрибнувши на 16% в останній день осені 2020 року. Що відбулося на крипторинку та чому біткойн росте, читайте на Фінанси 24.

Найбільший у світі цифровий актив у понеділок, 30 листопада, побив свій історичний рекорд, повідомляє Bloomberg. За даними Libertex о 17:13 біткойн торгувався на рівні 20 258 доларів. Наразі курс опустився до 19 825 доларів (станом на 18:00). З початку року біткойн виріс майже на 175%.

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Момент біткойна настав і це ралі все ще має багато шансів тривати надалі,

– сказав директор трейдингової платформи Гай Гірш.

Недавній ріст трейдер пояснює інституційними змінами в криптовалюті. Щоправда, це лише одна з причин.



Біткойн з початку року виріс на 175% / Libertex

Хороший рік для біткойна

Певним чином 2020 рік та пандемія коронавірусу пішли на користь біткойну. Центральні банки країн знижували ставки, щоб рятувати економіку, тож інвестори шукали джерел доходів де-інде. Саме тому біткойн, хоч і високоризикований, але надзвичайно прибутковий актив, привернув увагу.

Актив для обраних

Цікаво, що хоч криптовалюту і доволі легко придбати, 95% її знаходиться у руках 2% інвесторів, за даними Flipside Crypto.

Проте біткойн стає все доступніший. Уряди країн потроху його легалізують, а PayPal у жовтні заявив, що його клієнти зможуть купувати, тримати та продавати криптовалюти.

Коротка історія біткойну

Біткойн торгувався на рівні декількох центів протягом кількох років після запуску в кінці 2008 року невідомим розробником програмного забезпечення після фінансової кризи.

Наразі ймовірним творцем біткойну називають Сатоші Накамото. Припускають, що це абревіатура провідних технічних гігантів: Samsung – Toshiba – Nakamichi – Motorola. Проте достеменно таки невідомо хто створив біткойн.

Токен досяг попереднього максимуму в 19 511 доларів у грудні 2017 року на тлі широкого піднесення, після чого втратив 70% протягом наступного року.



Аналітики опитані Bloomberg вважають, що цього разу біткойн так сильно не впаде після нового рекорду.