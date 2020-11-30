"Біткойн полетить на Місяць": що про криптовалюту сказав відомий економіст та автор
Найближчим часом варто вкладатися в такі активи як криптовалюту, золото та срібло, адже за прогнозами економіста Роберта Кійосакі, вони ростимуть.
Біткойн "полетить на Місяць", заявив економіст і автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі, повідомляє РБК.
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У своєму Twitter-акаунті він написав, що для криптовалюти, а також золота і срібла наступають "великі часи", і закликав купувати біткойн і дорогоцінні метали, якщо їх курс знизиться найближчим часом.
Біткойн полетить на Місяць. Золото і срібло падають. Це чудові новини. Можливість покупки, особливо срібла. Якщо золото подешевшає до 1 750 доларів, а срібло – до 19 доларів, скористайтеся. Попереду великі часи для золота, срібла і біткойни,
– написав Кійосакі.
Одночасно з тим, як Кійосакі опублікував своє повідомлення, біткойн почав дешевшати. З того моменту його курс впав з 19 тисяч доларів до 16,8 тисячі доларів.
Вартість золота і срібла за останню добу практично не змінилася, зараз унція коштує 1 809 доларів і 23,2 долара відповідно.
Що відомо про КійосакіВін прихильник першої криптовалюти і не раз закликав купувати її як захисний актив нарівні з дорогоцінними металами. У вересні він запропонував інвестувати в ці активи, назвавши США банкрутом. А в травні економіст розкритикував дії ФРС США за "вбивство економіки" і спрогнозував подорожчання біткойну до 75 тисяч доларів протягом трьох років.
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