Найближчим часом варто вкладатися в такі активи як криптовалюту, золото та срібло, адже за прогнозами економіста Роберта Кійосакі, вони ростимуть.

Біткойн "полетить на Місяць", заявив економіст і автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі, повідомляє РБК.

Цікаво Від одягу до автомобілів: що можна купити за криптовалюту в Україні та світі

У своєму Twitter-акаунті він написав, що для криптовалюти, а також золота і срібла наступають "великі часи", і закликав купувати біткойн і дорогоцінні метали, якщо їх курс знизиться найближчим часом.

Біткойн полетить на Місяць. Золото і срібло падають. Це чудові новини. Можливість покупки, особливо срібла. Якщо золото подешевшає до 1 750 доларів, а срібло – до 19 доларів, скористайтеся. Попереду великі часи для золота, срібла і біткойни,

– написав Кійосакі.

Одночасно з тим, як Кійосакі опублікував своє повідомлення, біткойн почав дешевшати. З того моменту його курс впав з 19 тисяч доларів до 16,8 тисячі доларів.

Вартість золота і срібла за останню добу практично не змінилася, зараз унція коштує 1 809 доларів і 23,2 долара відповідно.