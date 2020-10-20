Світова економіка знаходиться на межі кризи, фінансові ринки нестабільні, а грошові вкладення знецінюються. На тлі цього надійних інструментів, у які можна інвестувати, залишається не так багато. Дізнайтеся, який із фінансових активів може стати чудовою альтернативою доларам або євро.

Саме біткойн зарекомендував себе як досить надійний інструмент для збереження та примноження заощаджень. Про його перспективи красномовно говорить інтерес до цієї криптовалюта не тільки з боку успішних бізнесменів, але і з боку звичайних людей та навіть центральних банків низки держав.

Чому криптовалютою почали активно цікавитися фінансові регулятори країн та чи зможе біткойн функціонувати на рівні з традиційними валютами – розбиралися Фінанси24.

Від валюти для криптоентузіастів…

Зростання популярності біткойна має хвилеподібний характер, а разом з коливаннями інтересу до цього інструменту – змінюється і його вартість. На початку свого шляху ця криптовалюта коштувала "копійки". Однак тоді про біткойн знали тільки окремі криптоентузіасти, які найбільше цікавилися цифровими грошима.

Уперше біткойн використали для купівлі 2-х піц із доставкою у травні 2010 року. За дві піци покупці заплатили 10 000 біткойнів.

Відтоді багато змінилося. Інтерес до цього інструменту зріс настільки, що його ціна збільшилася до 20000 доларів. Згодом криптовалютою почали цікавитися менше, а ціна біткойну опустилася до 5 000 доларів. Однак сьогодні його вартість майже зросла вдвічі від недавніх мінімумів і коливається на рівні 10-11 тисяч доларів.

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… до валюти центробанків

Зростання популярності біткойна не могло не позначитися на цікавості до цієї криптовалюти й технології в цілому з боку держав. Спостерігаючи за безсумнівними перевагами цифрових грошей і одночасно побоюючись конкуренції для традиційних (їх ще називають фіатними) валют, уряди багатьох країн задумалися над тим, щоби щось протиставити біткойну. У результаті фінансові регулятори держав почали працювати над створенням національних цифрових валют, а також над тим, щоб інтегрувати біткойни та інші криптовалюти в економіку країн.

Сьогодні лише Китай просунувся досить далеко в розробці власної криптовалюти. Нещодавно стало відомо, що в ході тестування криптовалюти 50 тисяч жителів провінції Шеньчжень безкоштовно зможуть отримати по 200 цифрових юанів. І хоча це лише незначний експеримент, він може стати великим проривом в рамках інтеграції криптовалюти у світову економіку.

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Як заробити на біткойні?

Сьогодні в низці країн можна розрахуватися біткойнами у кав'ярнях чи поповнити цією криптовалютою баланс свого телефону. Тому експерти все частіше говорять про те, що біткойн стає "золотом ринку криптовалют" і "тихою гаванню для інвесторів", особливо в умовах нестабільності у світовій економіці. Окрім того, в умовах послаблення долара, який традиційно вважається однією з найбільш надійних валют, біткойн привертає до себе увагу учасників ринку як "захисний актив".

У цілому, можна констатувати, що біткойн по праву став додатковою валютою на фінансовому ринку. Звісно, поки ця криптовалюта не є такою же світовою резервною валютою, як долар або євро. Однак, можливо, у недалекому майбутньому вона перебуватиме в одному ряді з цими активами, що, своєю чергою, призведе до значного зростання вартості біткойна.

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