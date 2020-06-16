З-поміж країн світу, жителі яких найбільше цікавляться біткойном, лідерами стали держави Африки та Південної Америки. Зокрема, це Кенія і Бразилія.

Про це свідчать дані аналітичного порталу Blockchaincenter, де представлена повноцінна криптовалютна карта.

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У яких країнах найбільше цікавляться біткойном

Спеціалісти ресурсу співставили дані Google Trends, щоб виявити країни, жителі яких найбільше цікавляться біткойном та іншими криптоактивами. У результаті їм вдалося встановити, що в Кенії 94,7% усіх запитів, пов’язаних із криптовалютой, належать тільки біткойну.

На другому місці за кількістю запитів зі словом "біткойн" знаходиться Бразилія – 92,6%. А на третьому – Чилі (89,8%).

У десятці країн, населення яких цікавиться біткойном, є і європейські держави. Так, на восьмому місці розташована Німеччина – 86,9%. А на десятому – Польща (86,4%).



Рейтинг країн, де найбільше цікавляться біткойном / Таблиця Blockchaincenter

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Рейтинг популярності криптовалют за країнами

Саме з біткойном пов’язано в Google найбільше запитів – 80,8%.

пов’язано в Google найбільше запитів – 80,8%. На другому місці Ethereum зі значним відставанням від свого конкурента – лише 13,7% запитів.

зі значним відставанням від свого конкурента – лише 13,7% запитів. На третьому місці – Ripple (7,7%).



Рейтинг найпопулярніших криптовалют / Дані Blockchaincenter

Де найбільше цікавляться альткойнами

Цей показник максимально високий у країнах СНД – Україні та Росії, а також у Сербії.

Україна знаходиться на першому місці за рівнем цікавості населення до анонімної криптовалюти Monero.