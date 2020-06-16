Аналітики американського банку JPMorgan вважають, що біткойн виявився найстабільнішим активом під час світової фінансової кризи, яку спричинила пандемія коронавірусу.

У звіті команди стратегів фінустанови на чолі з Джошуа Янгером йдеться, що останнім часом курс біткойна тісно співвідноситься з показниками фондових ринків та іншими традиційними активами, пише Coindesk. Натомість, раніше криптовалюта не корелювала з іншими активами.

У минулі роки кореляція зводилася майже до нуля, але за останні кілька місяців цей показник значно зріс. Водночас, рівень кореляції в одному випадку високий (якщо говорити про акції), а в іншому – низький (золото, долар),

– зазначено у звіті аналітиків JPMorgan.

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Висока ліквідність біткойна

Експерти відзначили і високу ліквідність біткойна під час різкого економічного спаду в березні. Аналітики навіть були дещо здивовані, що на криптовалютних біржах ліквідність збереглася більшою мірою, ніж з-поміж традиційних фінансових активів - акцій, облігацій, золота і навіть валют.

Ліквідність біткойна впала під час масштабного обвалу на ринках. Однак цей показник відновився швидше, ніж на традиційних ринках. Окрім того, глибина ринка біткойна - вища за середньорічний показник. А ліквідність традиційних активів ще не відновилася,

– йдеться у звіті JPMorgan.

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Як щодо стейблкойнів

Також аналітики проаналізували ринок стейблокойнів. За їхніми словами, березневий обвал на ринках майже не зачепив цей клас криптоактивів. Навпаки, вони продемонстрували стійкість під час так званого стрес-тесту, спричиненого коронавірусом.

Загальні висновки аналітиків

Попри низку позитивних моментів, пов'язаних з функціонуванням криптовалют під час так званої "коронакризи", експерти JPMorgan не можуть повністю стверджувати, що біткойн та інші криптовалюти – безпечні активи.

Курс біткойна корелюється зі ще одним ризиковим активом – акціями. Тому криптовалюти, як клас активів, безперечно існуватимуть, однак деякий час вважатимуться спекулятивними.