Засновник і генеральний директор соціальної мережі Twitter Джек Дорсі впевнений, що криптовалюти відповідають принципам всесвітньої мережі Інтернет. Тому, наприклад, біткойн може стати її грошовою одиницею. Однак є кілька перепон, що заважають це реалізувати.

Інтернет повинен мати власну валюту, заявив гендиректор Twitter і платіжної компанії Square Джек Дорсі, пише PYMNTS. Він зазначив, що криптовалюта й всесвітня мережа мають спільні характеристики – вони розвиваються суспільством і побудовані згідно із загальними інтересами.

Інтернету потрібна власна валюта, і біткойн - найкращий варіант на цей момент. Я не бачу, як це може змінитися, беручи до уваги всіх людей, які переслідують однакову мету й працюють над прихованим потенціалом криптовалюти,

– пояснює Дорсі.

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Що заважає визнанню біткойна

За словами Дорсі, є кілька перепон на шляху до визнання криптовалюти.

По-перше, потрібно вирішити проблеми мережі біткойна , що стосуються швидкості здійснення платіжних операцій. Адже сьогодні все відбувається надто повільно. Наприклад, блокчейн біткойна проводить 4-7 транзакцій за секунду, коли, наприклад, платіжна система Visa здійснює 24 тисячі платіжних операцій за секунду.

, що стосуються швидкості здійснення платіжних операцій. Адже сьогодні все відбувається надто повільно. Наприклад, блокчейн біткойна проводить 4-7 транзакцій за секунду, коли, наприклад, платіжна система Visa здійснює 24 тисячі платіжних операцій за секунду. По-друге, суспільство поки не розуміє всі переваги цифрових валют.

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Як Джек Дорсі підтримує розвиток криптосфери

Гендиректор Twitter є безперечним прихильником криптовалют і сприяє їхньому поширенню в суспільстві. Зокрема, у травні в додаток Cash App, який розробила компанія Square, додали функцію купівлі цифрових активів.

У липні цього року логотип біткойна з'явився на автомобілі NASCAR. Спонсором цієї ініціативи теж стала компанія Square, якою володіє Джек Дорсі.