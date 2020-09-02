Ціна біткойна вчетверте за цей рік перейшла позначку в 12 тисяч доларів. Та цього разу інвестори впевнені, що криптовалюта ростиме далі. Чому, читайте на Фінанси 24.

Трейдери стають все більш оптимістичними щодо того, що біткойн на цей раз утримає рівень, пише Cointelegraph.



Ріст біткойна / Джерело: Coin360

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Чому біткойн ростиме

Три фактори змушують трейдерів вважати, що біткойн стрімко ростиме й надалі у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Потенційні каталізатори – це падіння долара США, сила підтримки нижньої межі ціни біткойна в 10 тисяч доларів та ріст іншої криптовалюти Ether (ETH).

Збіг факторів підтримує ріст біткойну

За словами трейдера Скотта Мелкера, долар США демонструє падіння кілька місяців поспіль.

Долар виглядає мертвим, як я вже говорив місяцями. Минулого тижня сталася дивна ейфорія, коли валюта підстрибувала. Зараз знову падає. У якийсь момент долар повинен підскочити, але це не буде великим ростом, що добре для біткойна,

– сказав Мелкер.

Другим фактором, який підтримує біткойн є те, що криптовалюта не опускалася нище позначки 10 тисяч доларів доволі довго – найдовший період з 2017 року. Тож ця нижня межа підтримує ціну біткойна.



Долар до біткойна за останні 2 роки / Libertex

Ерік Тіес, технічний аналітик криптовалют, вважає, що біткойн може більше ніколи не опуститися нижче 10 000 доларів.

Що прогнозують для біткойна

Аналітики Cryptowatch очікують, що біткойн досягне декількох нових рекордів до листопада, зокрема до кінця року криптовалюта може зрости до 27 тисяч доларів.

Водночас Кеті Вуд, генеральний директор Ark Invest, нагадує, що з 2016 року вересень завжди був періодом стагнації для біткойна. Зважаючи на це, експерт прогнозує курс від 10 до 14 тисяч доларів на цю осінь.