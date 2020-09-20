Біткойн у законі: стало відомо, коли ЄС може почати повноцінно регулювати криптовалюти
Європейський Союз планує до кінця 2024 року розробити правову базу для регулювання криптовалют і блокчейну. Це дасть змогу повноцінно використовувати можливості цифрових валют й інноваційної технології.
Відповідно до внутрішніх документів, які потрапили до інформаційного агентства Reuters, у ЄС планують використовувати блокчейн і криптовалюту для міжнародних платежів. Тому виконавча влада європейської організації підготує законопроєкт, у якому буде пояснено, як регулюватимуться криптоактиви. Окрім того, там заплановане і введення нових правил щодо цифрових валют.
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Плани ЄС щодо криптоіндустрії
Згідно з інформацією внутрішнього документа, до 2024 року Євросоюз має створити комплексну структуру, що дасть змогу використовувати технологію розподіленого реєстру і криптоактиви у фінансовій індустрії. У ході роботи й підготовки відповідної нормативної бази варто врахувати всі ризики, пов’язані з цими інноваційними технологіями.
Як зазначають у Reuters, у планах у Брюселя – спростити обмін фінансовими даними, щоб стимулювати розроблення широкого спектру послуг. При цьому у ЄС дотримуватимуться загального принципу, що передбачає "однакові ризики, однакові правила, однакове регулювання". Ця установка діятиме для компаній із різних країн Євросоюзу.
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Розвиток фінансового сектору в ЄС
У країнах ЄС 78% платежів здійснюються з використанням готівки. Тому влада держав хоче популяризувати цифрові платежі. Системи миттєвих платежів повинні стати нормою вже до кінця 2021 року.