Взаємозв'язок між рухом котирувань активів почав зростати з липня через послаблення долара США. У результаті 60-денна кореляція біткойна і золота оновила максимум у понад 0,5.

Про це свідчать дані аналітичної компанії CoinMetrics. Показник кореляції біткойна і золота зростає на тлі послаблення американського долара, який має статус світової резервної валюти. Така тенденція на фінансовому ринку позитивно впливає на активи з обмеженою емісією, з-поміж яких дорогоцінні метали і біткойн.

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Кореляція на фінансовому ринку: що це означає

Цей показник виражено значенням від мінус 1 до 1 і дає змогу оцінити взаємозв'язок між поведінкою різних активів на ринку.

Позитивна кореляція означає, що рух котирувань збігається за низкою факторів.

Негативна кореляція свідчить про те, що котирування рухаються різнобічно й не збігаються.

Значення на рівні нуля говорять про відсутність взаємозв'язку.



Графік кореляції / Джерело фото: CoinMetrics

Не золотом єдиним

Окрім золота, на початку осені цього року збільшилася кореляція біткойна з індексом S&P500. У понеділок, 7 вересня, 180-денний показник досягнув 0,4905, після чого опустився до 0,36.

14 березня 2020 року, коли світові фондові ринки стрімко обвалилися, взаємозв'язок між котируваннями біткойна і фондового ринку досягнув рекордного значення у 0,4999.