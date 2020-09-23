Генеральний директор компанії MicroStrategy Майкл Сейлор стверджує, що саме політика Федеральної резервної системи (ФРС) США допомогла йому почати інвестувати в біткойни (BTC).

Ще до пандемії коронавірусу MicroStrategy зберігала близько 500 мільйонів доларів у вигляді короткострокових американських облігацій, повідомляє Bloomberg. Однак така стратегія зберігання коштів виявилася провальною, коли Федрезерв запровадив програму кількісного пом'якшення і володіти облігаціями стало не так вигідно, як було раніше.

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Як змінилися інвестиційні уподобання компанії

Гендиректор MicroStrategy стверджує, що сьогодні зберігати біткойни не настільки ризиковано, як, наприклад, валюту чи навіть золото.

Як тільки реальна дохідність наших облігацій досягла -10% за рік, ми зрозуміли, що вся наша стратегія - неправильна. Ми відчули себе як на айсбергу вартістю в 500 мільйонів доларів, який поступово танув,

– наголосив Майкл Сейлор.

Керівництво MicroStrategy вирішило змінити свою інвестиційну стратегію. Спочатку вони задумалися над тим, щоб почати вкладати гроші в нерухомість чи золото, проте перспективи такого заробітку теж здалися їм сумнівними.

У результаті підприємство інвестувало більшу частину власних резервів у біткойн. Зокрема, у середині серпня MicroStrategy купила BTC на 250 мільйонів доларів, а у вересні – ще на 175 мільйонів доларів.

При цьому акціонери підприємства повністю підтримали їхнє рішення вкласти капітал у криптовалюту. Тому Сейлор очікує, що й інші публічні компанії інвестуватимуть у біткойни впродовж наступних 3-6 місяців.

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Волатильність біткойна – не проблема

Хоча Майкл Сейлор і ухвалив таке вольове рішення вкласти капітал своєї компанії в криптовалюту, сам бізнесмен не є фанатом біткойна. Якщо державні облігації знову приноситимуть високі прибутки, він з легкістю відмовиться від цифрової валюти. Окрім того, Сейлор не дуже турбується про волатильність біткойна.

Волатильність – не причина для продажу. Зараз ми дивимося на один критерій - актив має приносити річний прибуток,

– такий висновок зробив Майкл Сейлор.