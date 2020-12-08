Інколи важко вибрати в яку компанію краще вкласти гроші. В такому випадку можна інвестувати у фондові індекси, які об'єднують у собі вартість цілої групи цінних паперів.

У матеріалі Фінансів 24 розповідаємо про один з найпопулярніших показників компаній на Франкфуртській біржі – індекс DAX, який вважається барометром економіки в Європі.

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Що відомо про індекс DAX Deutscher Aktienindex – один з головних індексів на світовому фондовому ринку. Він був створений ще 1987 році і відтоді відображає економічний стан Європи в цілому. Індекс розраховується по 30 найбільшим і ліквідним компаніям Prime і Standard сегментів і являє собою 80% їх загальної капіталізації.

Які компанії враховує індекс DAX

Індекс DAX складається з 30 найбільших компаній Німеччини, що торгуються на біржі. Серед цих компаній є такі всесвітньо відомі, як BMW, BASF, Bayer, Allianz, Merc, SAP і багатьох інших. Повний список інструментів доступний на сайті Франкфуртської біржі, розповідає Галина Танащук, трейдер-аналітик Київської філії МАБТ.

Цей фондовий індекс відрізняється тим, що він орієнтований виключно на економіку Німеччини, яка є економічним локомотивом в ЄС,

– пояснює експертка Forex-Club.

Завдяки індексу можна зробити висновок про ситуацію в економіці цієї країни і спрогнозувати ситуацію в цілому в ЄС.

Чому індекс краще ніж окремі акції

Інвестиції в індекс дозволяють вкладати кошти в економіку країни в цілому. Завдяки цьому, ви диверсифікуєте свої інвестиції – тобто розподіляєте їх по кількох активів, розповідає Галина Танащук. В результаті, якщо навіть якийсь один актив знизиться, інвестиції в індекс дозволять вам зберегти кошти. З огляду на те, що історично індекси ростуть, інвестиції в них є вигідними.

Прибутку від індексу DAX

Інвестиції в цей індекс досить прибуткові. Наприклад в середині березня 2020 року цей індекс знаходився на рівні 8300 пунктів, а до кінця листопада цього року він підвищився до 13300 пунктів. Тобто за 7 місяців зростання склало близько 60%. Це непоганий результат.

Як почати інвестувати в фондові індекси

Щоб інвестувати в цей індекс досить відкрити і поповнити торговий рахунок в Libertex. Після цього потрібно лише знайти індекс DAX в списку інструментів, ввести суму, яку ви хочете інвестувати, і натиснути кнопку "в ріст", якщо ви очікуєте зростання індексу.

Зараз хороший час для інвестицій і індекс DAX – не виняток. Інвестиції в цей індекс дозволять заробити на зростанні однієї з найбільших світових економік,

– впевнена експертка Галина Танащук.

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Що прогнозують для індексу DAX

За оцінками Forex Club індекс DAX найближчим часом може продовжити зростання на тлі ослаблення напруженості навколо ситуації з коронавірусом. Він цілком може досягти рівня в 14 000 пунктів.