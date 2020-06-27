Компанії бойкотують Facebook через те, що компанія пропускає контент, який закликає до агресії та придушує волевиявлення. Акції компанії впали на 7%.

Компанії бойкотують Facebook

Акції Facebook впали у п’ятницю, коли гіганти галузі вивели рекламу в рамках бойкоту гіганта соціальних медіа. Американський підрозділ Honda Motor Co. останнім приєднався до бойкоту, заявивши, що призупинить показ оголошень на місяць липень, повідомляє Investing, посилаючись на CNBC.

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Unilever заявив раніше в п’ятницю, що припинить рекламу у Facebook, а також Twitter на рік, посилаючись на мову ненависті та розбіжний контент. Verizon приєднався до бойкоту Facebook у четвер. Ad Age повідомляє, що Verizon витратив 850 тисяч доларів на рекламу у Facebook протягом перших трьох тижнів червня. Honda в 2019 році витратила 1,1 мільйона доларів на рекламу у Facebook.

Акції компанії падають

Акції Facebook та Twitter впали більш ніж на 7% до найнижчого рівня за більш ніж місяць.

Марк Цукерберг опублікував заяву в другій половині дня, в якій заявив, що Facebook створить більш високий стандарт ненависного контенту в оголошеннях, хоча "існує суспільний інтерес дозволити більш широке коло вільних висловлювань у публікаціях людей, ніж у платних оголошеннях".

Компанія також маркуватиме контент і видалить все, що підбурює насильство або придушує волевиявлення, в тому числі, якщо таке розміщують політики чи урядовці. Facebook також розширить свої виборчі операційні центри протягом 72 годин, що напередодні виборів, щоб усунути помилкові заяви щодо виборчих дільниць та процесу. Це включає повідомлення щодо помилкових тверджень про те, що імміграційні правоохоронці перевірятимуть документи на імміграцію на виборчих дільницях.

Чому Facebook бойкотують

Facebook звинуватили у використанні 70 мільярдів доларів США, щоб дозволити "підбурювати до насильства проти протестуючих, які борються за расову справедливість в Америці", а також за те, що дозволяють придушувати волевиявлення.

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North Face та Patagonia також беруть участь у кампанії "Стоп ненависті заради прибутку".