Пандемія коронавірусу - ідеальний час, щоб вкладати гроші в успішну компанію Amazon. Як розбагатіти на акціях та як найбагатша людина стала ще багатшою?

У липні 2020 року 24 канал писав про те, що статки засновника компанії Amazon, найбільшої у світі платформи для онлайн-торгівлі, Джеффа Безоса перевищили 180 мільярдів доларів. Це найвищі статки, які коли-небудь фіксувало видання Forbes, що складає рейтинг найбагатших людей світу. Як Безос досяг цього і як ви можете приєднатися до успіху Amazon, читайте у нашому матеріалі.

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Як розбагатіти на акціях

Стати багатшим Безосу дозволило зростання вартості акцій Amazon, які подорожчали більш ніж до 3 000 доларів за акцію. Причиною зростання котирувань стало те, що на тлі пандемії коронавірусу, дуже багато покупців віддали перевагу онлайн-торгівлі, аніж звичайним походам по магазинах. В результаті ринкова капіталізація Amazon досягла позначки 1,54 трильйона доларів. На сьогодні засновнику Amazon належить 11,1% акцій платформи, які оцінюються в 182,6 мільярда доларів.

Що відомо про компанію Amazon? Джефф Безос заснував Amazon в 1994 році як онлайн книжковий магазин. Однак з часом цей онлайн-магазин перетворився на найбільшу компанію сфери онлайн-торгівлі, яка продає широкий спектр товарів, починаючи від електроніки і закінчуючи меблями та іграшками. Сьогодні крім онлайн-торгівлі Amazon володіє власним видавничим підрозділом, кіностудією, виробляє побутову техніку і електроніку. Крім того, у компанії також є своя служба доставки.

Як заробити на Amazon

Сьогодні кожен українець може приєднатися до успіхів Amazon. Зробити це можна торгуючи акціями компанії. Для успішної торгівлі в першу чергу важливо вибрати надійну компанію-посередника - таку, наприклад, як Forex Club. Ця компанія багато років стабільно надає громадянам можливість заробляти на фінансових ринках.

Не менш важливо вибрати правильну торговельну платформу. При виборі зверніть увагу на зручність інтерфейсу, наявність мобільної версії. Зрозуміла інформація щодо комісій і простота реєстрації це дуже важливі аспекти для успішного трейдингу. Однією з платформ, які використовують трейдери по всьому світу, є Libertex.

Однак, звичайно, важливим моментом є і визначення відповідного моменту для входу на ринок - для продажу або покупки акцій. Багато що залежить від новинного фону, від тих чи інших подій, пов'язаних з компанією - наприклад, від її фінансової звітності.

Так, наприклад, 31 липня компанія Amazon відзвітувала про квартальний виручці в 88,9 мільярда доларів - зліт показника відразу на 40%. А її прибуток досяг позначки 5,2 мільярда доларів (10,3 долара на акцію). Відразу ж після публікації цих даних акції Amazon підскочили в ціні на 4%, до 3 195 доларів за штуку. Це означає, що, вклавши в покупку акцій 1000 доларів, ви могли б заробити 40 доларів всього за кілька годин. І це без використання кредитного плеча, тобто без будь-якого ризику. Якби ви купили акції Amazon з плечем 1:10, тобто з мінімальними ризиками, то ваш прибуток склав би 400 доларів.

Як змінювалася ціна акцій Amazon / Forex Club

Про можливості отримання високих прибутків з кредитним плечем читайте у нашому матеріалі Перетворити 100 доларів у 1 000: як у цьому допоможе кредитне плече.

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