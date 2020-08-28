Через пандемію та негаразди в США, європейська валюта рекордно росте. Чого чекати після виборів США у листопаді, читайте на Фінанси 24.

Євро зросло на понад 10% відносно основних валют світу з початку поширення пандемії, пише Bloomberg.

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Чому євро росте

Валюта завдячує діям Європейського Союзу у відповідь на економічні виклики, а також тим, що дії ФРС, зокрема зниження облікової ставки, ослабили долар. Зараз хедж-фонди роблять ставку на черговий стрибок євро, до 1,25 долара за євро після виборів у США.

Стратеги Mizuho International цього разу присвоїли титул короля валют євро, хоча він зазвичай дістається долару. Невизначеність щодо президентських виборів у США в листопаді допомагає ще більше підпалити привабливість європейських активів.

Що впливатиме на долар

Хоча долар, як правило, росте після президентських виборів. Але у випадку виграшу кандида від демократів Джо Байдена, про що свідчать соцопитування, долар може відчутно просісти. Байден пропонує підвищити податки для заможних американців, а також для корпоративних компаній.

Не лише вибори впливатимуть на курс. До факторів також варто віднести темпи відновлення економіки (ЄС випереджає США) та успіхи у контролі за поширенням пандемії. Наразі США продовжують лідирувати у рейтингу за найбільшою кількістю хворих.

У центрі уваги також позиція Федеральної резервної системи, очільник якої Джером Пауелл заявив, що інфляція в США зросте.

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Що буде з євро