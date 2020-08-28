Євро кидає виклик домінуванню долара: чого чекати восени
Через пандемію та негаразди в США, європейська валюта рекордно росте. Чого чекати після виборів США у листопаді, читайте на Фінанси 24.
Євро зросло на понад 10% відносно основних валют світу з початку поширення пандемії, пише Bloomberg.
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Чому євро росте
Валюта завдячує діям Європейського Союзу у відповідь на економічні виклики, а також тим, що дії ФРС, зокрема зниження облікової ставки, ослабили долар. Зараз хедж-фонди роблять ставку на черговий стрибок євро, до 1,25 долара за євро після виборів у США.
Стратеги Mizuho International цього разу присвоїли титул короля валют євро, хоча він зазвичай дістається долару. Невизначеність щодо президентських виборів у США в листопаді допомагає ще більше підпалити привабливість європейських активів.
Що впливатиме на долар
Хоча долар, як правило, росте після президентських виборів. Але у випадку виграшу кандида від демократів Джо Байдена, про що свідчать соцопитування, долар може відчутно просісти. Байден пропонує підвищити податки для заможних американців, а також для корпоративних компаній.
Не лише вибори впливатимуть на курс. До факторів також варто віднести темпи відновлення економіки (ЄС випереджає США) та успіхи у контролі за поширенням пандемії. Наразі США продовжують лідирувати у рейтингу за найбільшою кількістю хворих.
У центрі уваги також позиція Федеральної резервної системи, очільник якої Джером Пауелл заявив, що інфляція в США зросте.
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Що буде з євро
- Деякі інвестори роблять ставку на те, що євро зміцниться до курсу 1,28 долара. Це на 8% вище, ніж зараз і це був би найвищий рівень з 2014 року.
- Хедж-фонди, очікують курс в 1,25 долара, пише Bloomberg.
- MUFG прогнозує що наприкінці року курс закріпиться на рівні 1,20 долара за євро, що на 1,5% вище за теперішній.
- Натомість аналітики опитані Bloomberg не такі оптимістичні і дають прогноз 1,18 долара у третьому та четвертому кварталі.
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