Українська валюта то росте, то падає, відколи почалася пандемія в Україні та світі. Що відбувається з гривнею та доларом у серпні та чого чекати далі?

У 2019 гривня показала найбільші темпи зростання серед всіх валют світу. Кожна інша валюта впала відносно гривні. Гривня "ввійшла" у 2019 рік за курсом 27 за долар, а "вийшла" з курсом у 24. Та через поширення коронавірусу в 2020 році і проблем, які він спричиняє на світовому ринку, гривня поводиться нестабільно.

Вже кілька місяців українці спостерігають то різкі падіння, то плавне зростання гривні щодо долара, не знаючи в якій валюті тримати свої заощадження. Що відбувається з курсом та які прогнози – у метаріалі 24 каналу.

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Що буде з курсом у 2020

Тривалі прогнози для української валюти доволі оптимістичні. Раніше лунали прогнози щодо 30 гривень за долар. Але гривня доволі добре справляється з ризиками, тож експерти переглянули свої прогнози.

Так, опитані Міністерством економіки експерти у консенсус-прогнозі зійшлися на думці, що середньорічний курс гривні щодо долара становитиме 27 гривень. Натомість наприкінці 2020 року гривня впаде до рівня 28,20 за долар.

Нагадаємо, що у бюджеті закладено середньорічний курс гривні на рівні 29,5 із падінням гривні у другому півріччі до 30 за долар.

Як змінювався курс з початку пандемії

На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара . Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар.

Починаючи з квітня , гривня почала стабільно зростати. Як не дивно, цьому сприяв карантин, адже ні бізнес, ні люди не скуповували валюту.

, гривня почала стабільно зростати. Як не дивно, цьому сприяв карантин, адже ні бізнес, ні люди не скуповували валюту. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла.

через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Проте за червень гривня зміцнилася, чому частково сприяв транш від МВФ у розмірі 2,1 мільярда доларів.

гривня зміцнилася, чому частково сприяв транш від МВФ у розмірі 2,1 мільярда доларів. У липні гривня різко обвалилася через відставку Смолія та невизначеність щодо незалежності НБУ. Гривня втратила цілу позначку в ціні і наблизилася до 28 за долар.

гривня різко обвалилася через відставку Смолія та невизначеність щодо незалежності НБУ. Гривня втратила цілу позначку в ціні і наблизилася до 28 за долар. Станом на 13 серпня курс гривні щодо долара НБУ – 27,52.

Чому долар 2020 падає

Попри те, що у липні українська гривня різко впала, у серпні вона почала рости.

Долар падає відносно України через різні причини, які можна згрупувати в дві групи. Перша – це внутрішні, тобто причини в Україні, через які курс долара падає відносно гривні. І друга – це зовнішні, тобто причини в США, через які долар падає відносно інших валют світу, включаючи гривню.

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Занепокоєння щодо НБУ зникло

У червні гривня повільно, але стабільно росла. У липні вона обвалилася через відставку голови Нацбанку Якова Смолія, який повідомив про політичний тиск. Це налякало інвесторів та міжнародних партнерів. На додачу, Зеленський заявив, що гривня має коштувати 30 за долар. Але новий голова Кирило Шевченко на посаді ось уже місяць і поки не відходить від політики свого попередника. Тож занепокоєння щодо НБУ зникло і гривня повернулася до свого тренду повільного росту.

Україні погоджують кредити

У червні Україна отримала 2,1 мільярда доларів від МВФ. А у липні погодили макрофінансову допомогу від ЄС розміром 1,2 мільярда євро. Ці новини також позитивно впливають на курс гривні.

Карантин сприяє міцності гривні

Через карантин в Україні низький попит на іноземну валюту. Навпаки, НБУ попри кризу викуповує долар з ринку, поповнюючи золотовалютні резерви. Українці ще мало їздять за кордон через пандемію, відповідно теж мало купують валюти.

Долар теж падає

Коли українці говорять, що долар падає, часто йдеться про те, що гривня росте і через це доларі відносно неї падає. Проте зараз долар і справді подає, до того ж доволі відчутно. З лютого він впав щодо євро на 10% з курсу 1,07 до 1,18.

Що впливатиме на гривню у 2020

У 2020 на гривню впливатимуть ціни на світовому ринку, поведінка інвесторів, світова криза, пандемія COVID-19 та співпраця з МВФ.

Інвестори в Україні

Зміцнення гривні у 2019 є частково наслідком уваги інвесторів до українського ринку. Україна активно виставляла облігації під рекордно низькі відсотки, залучаючи гроші в бюджет. Проте останнім часом інвестори втратили інтерес до українських ОВДП. З одного боку цьому посприяло зниження облікової ставки у червні до рекордних 6%. З іншого боку, інвестори дещо втратили довіру після ситуацію навколо НБУ.

Міжнародна торгівля

Україна залежна від торгівлі. Через скорочення світової економіки, страждає і українська, яка є її частиною. Економісти в консенсус-прогнозі очікують, що цьогоріч суттєво знизиться як експорт, так і імпорт, що негативно вплине на українську валюту

Співпраця з міжнародними кредиторами

Перемовини з МВФ тривали кілька місяців і Україні таки дали перший транш у розмірі 2,1 мільярда доларів. У липні також погодили 1,2 мільярда євро фінансування від ЄС. Проте чи отримає Україна наступний транш від МВФ восени – залишається питанням, адже потрібно було виконати низку вимог, серед яких і невтручання в роботу НБУ.

Надання другого траншу може зміцнити гривню.

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