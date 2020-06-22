Інвестори вкладають гроші у криптовалюту, метали, акції, індекси та валюти. Що принесло найбільше прибутку у 2020?

Що дало найбільше прибутку у 2020

Біткойн продовжує лідирувати за прибутковістю у порівнянні з іншими класами активів. З початку року криптовалюта дала приріст 31,42%, пише coinspot. Золото дало 13,98% прибутку, а долар – 3,81%. Натомість інвестори в S&P 500 втратили 5,86%, а у нафту WTI – втрата доходу 38,16%.



Дохідність активів / skew

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Інтерес до біткойну зростає

Зростання інтересу інституційних інвесторів до біткойну підтверджується нещодавніми повідомленнями про те, що такі компанії, як Grayscale Investments, скуповують біткойн більш інтенсивно, ніж його встигають майнити.

Також важливим у визнанні біткойни стала заява керівника хедж-фонду Пола Тюдора Джонса про те, що він виділяє близько 1-2% коштів своїх фондів на біткойн.

Компанія Square також недавно відзначила різке зростання інтересу споживачів до криптовалюти і сервісів цифрових платежів. Доходи компанії від біткойна виросли на 71% в порівнянні з попереднім кварталом - до 306 мільйонів доларів.

Біткоіни стрімко входить в життя людей в країнах Африки і Латинської Америки, про що говорить зростаюча кількість транзакцій на таких біткоіни-біржах як Paxful і LocalBitcoins.

Зниження – можливість покупки

На даний момент біткойн не може перетнути позначки в 10 тисяч доларів. Інвестори скуповують криптовалюту, коли вона падає нижче позначки 9 500, оскільки впевнені, що біткойн ростиме.

Засновник lookintobitcoin Філіп Свіфт зазначив, що хоч біткойн і не перетинає 10 тисяч, але він відкочується назад все менше і менше і тому інвестори з нетерпінням чекають прориву через цей бар'єр.

Що прогнозують для біткойна

Експерти прогнозують зростання біткойна. Зокрема, у Bloomberg очікують, що криптовалюта дасть понад 100% приросту – до 20 тисяч доларів цього року. Натомість модель stock-to-flow показує, що біткойн може досягти 100 000 доларів.