Росія, яка є однією з найбільших країн-експортерів нафти, продає все менше нафти за меншою ціною. Це вплинуло на доходи.

Як змінилися доходи Росії

Доходи Росії від продажу нафти в травні 2020 року впали у 2,7 раза у порівнянні із травнем минулого року, пише finance.ua з посиланням на Агентство нафтогазової інформації. Дохід склав 3,6 мільярда доларів у порівнянні з 9,7 мільярда торік.

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При цьому продажі сировини в річному вимірі навіть були збільшені на 1%. Про це свідчать дані Федеральної митної служби (ФМС).

Чому впав дохід з нафти

Доходи Росії впали через зниження цін на нафту.

За даними Мінфіну РФ, середня ціна на нафту марки Urals, основний товар російського експорту, за травень зросла відносно квітня на 70%, але виявилася у 2,3 раза меншою від аналогічного показника минулого року, склавши 31,03 долара за барель. В травні 2019 року середня ціна Urals становила 70,93 долара за барель,

– йдеться в публікації Агентство нафтогазової інформації.

Згідно з даними ФМС, експорт нафти РФ в грошовому вираженні в травні відносно "чорного квітня" 2020 року знизився на 19%, а у фізичному – на 11,7%.

В цілому за січень-травень експорт нафти знизився на 3,3% відносно аналогічного періоду минулого року – до 104,44 мільйона тонн, а в грошовому вираженні – на 32,6%, до 33,677 мільярда.

Виручка Росії від продажу нафти у квітні 2020 року впала більш ніж удвічі в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

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