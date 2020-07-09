Росія втрачає гроші: доходи з нафти впали майже втричі
Росія, яка є однією з найбільших країн-експортерів нафти, продає все менше нафти за меншою ціною. Це вплинуло на доходи.
Як змінилися доходи Росії
Доходи Росії від продажу нафти в травні 2020 року впали у 2,7 раза у порівнянні із травнем минулого року, пише finance.ua з посиланням на Агентство нафтогазової інформації. Дохід склав 3,6 мільярда доларів у порівнянні з 9,7 мільярда торік.
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При цьому продажі сировини в річному вимірі навіть були збільшені на 1%. Про це свідчать дані Федеральної митної служби (ФМС).
Чому впав дохід з нафти
Доходи Росії впали через зниження цін на нафту.
За даними Мінфіну РФ, середня ціна на нафту марки Urals, основний товар російського експорту, за травень зросла відносно квітня на 70%, але виявилася у 2,3 раза меншою від аналогічного показника минулого року, склавши 31,03 долара за барель. В травні 2019 року середня ціна Urals становила 70,93 долара за барель,
– йдеться в публікації Агентство нафтогазової інформації.
В цілому за січень-травень експорт нафти знизився на 3,3% відносно аналогічного періоду минулого року – до 104,44 мільйона тонн, а в грошовому вираженні – на 32,6%, до 33,677 мільярда.
Виручка Росії від продажу нафти у квітні 2020 року впала більш ніж удвічі в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.
Угода ОПЕК+
- У березні стався обвал цін на нафту – на 30% через те, що країни ОПЕК+ не домовилися про скорочення видобутку.
- Домовитися вдалося у квітні. Через це Росія в травні скоротила видобуток нафти.
- Загалом угода передбачає зниження видобутку на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу впродовж травня-липня; із серпня і до кінця 2020 року – на 7,7 мільйона барелів на добу; з січня 2021 року і до травня 2022 року – на 5,7 мільйона барелів на добу.