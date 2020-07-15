Долар падає через фіскальну політику, а акції компаній ростуть в надії, що скоро з'явиться вакцина від пандемії COVID-19.

Ф'ючерси та акції ростуть

Американські ф'ючерси на S&P 500, Dow Jones, NASDAQ та Russell 2000, а також більшість світових акцій у середу зросли, оскільки сподівання на вакцину проти коронавірусу заспокоїли інвесторів, пише Investing.com.

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Що відомо про вакцину

Ф'ючерси у США підскочили після нових деталей щодо експериментальної вакцини проти коронавірусу компанії Moderna. Дослідники заявили, що наприкінці липня планують почати вирішальні клінічні випробування.

Як зросли індекси та ф'ючерси

Russell 2000 – на 1,6%.

NASDAQ відстали – на 0,5%.

Ф'ючерси на S&P 500 зросли на 0,6%.

Індекс Stoxx Europe 600 набрав 0,8%.

Індекс MSCI Asia Pacific збільшився на 0,9%.

Індекс MSCI Emerging Markets піднявся на 0,4%.

Австралійський ASX 200 збільшився на 1,9%.

Долар падає

Зниження долара триває четвертий день поспіль. Це відбувається, бо все менше інвесторів розглядають долар як безпечний актив.

Аналітики Investing.com припускають, що долар падає через невдалу фіскальну політику. Доказом цього є те, що золото та єна – ростуть. Якби вони теж падали, то падіння долара можна було б пояснити виключно переходом інвесторів у більш ризикові активи.