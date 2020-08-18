Американський долар – світова резервна валюта, в якій більшість країн наповнюють свої золотовалютні резерви. Чому долар падає, читайте на Фінанси 24.

Американський долар продовжує падати відносно кошика основних валют світу п'ятий день поспіль, досягнуши у вівторок найнижчого рівня за понад два роки. Причина у негативних економічних показниках США, пише Reuters.

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До кошика валют входять: євро;

японська єна;

канадський долар;

швейцарський франк;

шведська крона;

австралійський долар.

Долар роками зростав відносно інших валют, але пандемія коронавірусу поміняла тенденцію, сильно вразивши найбільшу економіку світу та змусивши інвесторів шукати прибутків де-інде.

Індекс долара у вівторок знизився на 0,3% до 92,55, після падіння до 92,46, найнижчого рівня з червня 2018 року.

Індекс долара за рік / Libertex

Ріст акцій технологічних компаній сприяв тому, що інвестори покинули долар як безпечний актив. Цьому також сприяв гірший, ніж очікувалось, показник індексу бізнес умов New York Fed’s Empire State.

Євро у виграші

Втрачаючи довіру до долара, інвестори продають його, купуючи натомість євро. До слова, це найбільш торгована валютна пара у світі. Така ситуація спричинила рекордний ріст європейської валюти.

Вся увага наразі зосереджена на тому, чи проб'є євро психологічний показник 1,20 долара. Якщо так, то євро продовжить рости відносно долара, вважає Ніл Джонс, керівник відділу продажів хедж-фондів Mizuho.

Долар знизився на 0,2% проти євро і торгується на рівні 1,19 євро.

Прибутковість 10-річної казначейської облігації США опустилася нижче 0,70% за останні дні після того, як піднялася з мінімуму 0,50%, досягнутого раніше цього місяця.

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Незважаючи на те, що долар впав протягом останніх тижнів, валюта все ще залишається на 27% вище рівня 2011 року. Це наштовхує аналітиків на думку, що долар має ще більше простору для падіння.

Кіт Джукес, макростратег в Societe Generale, пояснює слабкість долара політикою Федеральної резервної системи.