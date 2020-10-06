Долар – світова резервна валюта. Саме цим статусом він забезпечив свою стабільність та привабливість серед інвесторів. Але з початку пандемії долар впав відносно основних валют світу. Чи є підстави для подальшого падіння, читайте на Фінанси 24.

Колишній голова ради директорів Morgan Stanley Asia і викладач Єльського університету Стівен Роуч пророкує різке падіння долара на тлі дефіциту поточного рахунку, що зростає та скорочення внутрішніх заощаджень. Про це експерт написав у Financial Times.

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Загадка Жискара

Загадку, сформульовану в 1960-х роках колишнім міністром фінансів (а згодом президентом) Валері Жискаром д'Естеном, скоро розгадають. За словами Жискара, Штати експлуатують своє привілейоване становище емітента світової резервної валюти і безперешкодно беруть в борг у всього світу, щоб розплатитися за свою звичку жити на широку ногу. Але все хороше колись закінчується. Закінчиться і цей привілей, пише Роуч.

Експерт Стівен Роуч прогнозує ймовірний обвал долара на 35% до кінця 2021 року.

Чому долар обвалиться

Як пише Роуч, причина у летальній взаємодії між колапсом внутрішніх заощаджень та дефіцитом поточного рахунку.

Внутрішні заощадження

У другому кварталі 2020 року чисті внутрішні заощадження – з урахуванням амортизації заощадження домогосподарств, підприємств та державного сектору – вперше після світової фінансової кризи пішли в мінус і сягнули -1,2%. Це на 4,1% нижче, ніж у першому кварталі. До слова, це найсильніше щоквартальне падіння з 1947 року.

Внутрішні заощадження США / Financial Times

Дефіцит поточного рахунку

Чи варто дивуватися, що дефіцит поточного рахунку йде тим же шляхом. Заощаджень немає, а забезпечувати зростання економіки якось треба. Ось і доводиться Штатам експлуатувати свою перевагу і кредитуватися у інших країн. В результаті дефіцит поточного рахунку досяг -3,5% від валового внутрішнього продукту, що на 1,4% нижче першого кварталу. Теж рекордне зниження.

Коронавірус неабияк роздув дефіцит федерального бюджету, але він став лише іскрою. Ще напередодні пандемії, в період з 2011 по 2019 роки, норма чистих внутрішніх заощаджень становила всього 2,9% від валового національного продукту. У період з 1960 по 2005 роки вона була вище 7%.

У міру того, як дефіцит бюджету накопичуватиметься в наступні роки, подальший тиск на внутрішні заощадження та поточний рахунок буде посилюватися. За останніми оцінками Бюджетного управління Конгресу, дефіцит федерального бюджету становитиме 16% від ВВП в 2020 році, перш ніж відступити до "лише" 8,6% в 2021 році. Якщо Конгрес США погодиться на черговий раунд фіскальної допомоги, варто очікувати набагато більшого дефіциту у2021 році.



Дефіцит бюджету в США / Financial Times

Це призведе до того, що рівень чистого заощадження США набагато глибше піде у негативну площину, ніж під час світової кризи. Це матиме вкрай негативні наслідки для майбутнього Америки, запевняє Роуч. Як результат, дефіцит поточного рахунку лише поглибиться.

Як долар втратить свій статус

Саме тоді долар і втратить свої особливі привілеї. З огляду на те, що позиція Америки як емітента головної резервної валюти повільно слабшає з 2000 року, кредитори, швидше за все, зажадають нові умови по своїх позик. Тут є два шляхи: процентні ставки і валютні коригування.

Федрезерв недавно переключився на стратегію, що враховує середнє значення інфляції, а не конкретну мету. Крім того, Центробанк пообіцяв тримати ставку близько нуля ще кілька років. Це означає, що підвищення прибутковості по кредитних інструментах не передбачається. Відповідно, залишається лише один шлях — через девальвацію долара.

Дефіцит поточного рахунку США / Financial Times

Тим часом долар сильно переоцінений, і це робить його особливо уразливим, пише експерт Роуч. Незважаючи на зниження, індекс ефективного реального курсу все ще на 27% вище мінімумів, досягнутих в липні 2011 року. Таким чином, долар залишається найбільш переоціненою у світі валютою, а економіку США тим часом затягує в безпрецедентну пастку заощаджень і дефіцитів.

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Валюти — це відносини цін. Долар завжди вигравав від того, що у нього немає альтернативи. Однак тепер вони є. Роуч зараховує до цього альтернативного списку перш за все євро. Золото, юань і криптовалюта теж претендують на статус альтернативи.