Поширення коронавірусу, загострення геополітичної ситуації у світі, ймовірна поява нових стейблкойнів, з-поміж яких Libra від Facebook, можуть негативно вплинути на долар США й підірвати його силу.

Такого висновку дійшли аналітики Deutsche Bank, пише Coindesk.

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Що говорять експерти

Аналітики Deutsche Bank стверджують, що сьогодні створено ідеальні умови для розвитку національних криптовалют (Central Bank Digital Currency, CBDC – з англ. "цифрова валюта центрального банку"). Світова фінансова система вже перебуває на межі вагомих змін.

Так, Китай проводить широкомасштабне тестування платіжної системи на основі цифрового юаня (Digital Currency Electronic Payment, DCEP). У результаті повноцінне функціонування DCEP може повністю замінити глобальну платіжну систему SWIFT. Відповідно, юань претендує на місце міжнародної резервної валюти.

Яке майбутнє чекає долар США

За словами аналітиків німецького банку, впровадження CBDC у міжнародній торгівлі може призвести до послаблення позиції американського долара на світовому фінансовому ринку. Як відомо, долар отримав статус резервної валюти через те, що валюту використовували в торгівлі сировинними ресурсами.

Водночас головний інвестиційний стратег Deutsche Bank Геріт Хайн зазначив, що отримання статусу резервної валюти – це доволі тривалий процес. Це, своєю чергою, свідчить, що долар США доведеться довго позбавляти цього статусу, хоча це цілком реально.

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Досвід Китаю в запуску національної криптовалюти

У кінці липня Національний банк Китаю повідомив, що до тестування DCEP долучилося понад 20 китайських компаній. А вже в серпні влада країни оприлюднила офіційний список регіонів, які візьмуть участь у широкомасштабному тестуванні цифрового юаня.

Водночас Міністерство комерції КНР повідомило, що DCEP задіюватимуть і на великі комерційні платіжні операції.

Свою участь у тестування цифрового юаня підтвердили чотири найбільші комерційні банки: Bank of China, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China і China Construction Bank.

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