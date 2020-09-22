У той час, коли фондовий ринок уже вдруге 2020 року переживає спад, долар США починає тиждень зі зростання до 6-місячного максимуму. Однак Він Сін, головний стратег із глобальних ринків у Brown Brothers Harriman, попереджає, що американській валюті недовго залишилося бути на висоті.

Експерт очікує, що індекс долара США досягне мінімумів лютого 2018 року, пише CNBC. За його словами показник коливатиметься на рівні 88 пунктів, що свідчить про глибоку фінансову кризу.

Тобто індекс долара США знизиться приблизно на 5% від поточного рівня.

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Економіка відновлюватиметься слабко: що прогнозує експерт

Він Сін стверджує, що зростання курсу долара США тимчасове, а економіка повністю не відновиться від наслідків пандемії коронавірусу в цьому році.

Оскільки пандемія справді посилилася в березні, ми спостерігали зростання долара на тлі обвалу ризикових активів. Однак насправді ці досягнення недовготривалі. На мою думку, відновлення економіки може переміститися на початок 2021 року,

– зазначив Він Сін в ефірі телепередачі "Trading Nation" на CNBC.

Згідно з базовим сценарієм розвитку подій, представленим стратегом, кількість нових випадків коронавірусу зростатиме, як у США, так і в інших країнах світу. Окрім того, він вважає, що влада Сполучених Штатів не ухвалить другий пакет антикризових заходів до початку президентських виборів 3 листопада 2020 року.

Шанси стрімко падають. Ми спостерігаємо в'ялість економічних даних США, коли пакет стимулів закінчується. Усе це має негативний вплив на долар,

– наголосив стратег Brown Brothers Harriman.

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Попри песимізм щодо зростання курсу американської валюти, Він Сін не характеризує себе як "довгострокового ведмедя". У своєму прогнозі падіння індексу долара він покликається на циклічні, а не на структурні фактори.

Навіть з урахуванням нещодавнього зростання, загалом долар США впав на понад 9% упродовж останніх шести місяців.