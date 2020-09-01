Американський долар продовжує падати відносно кошика з основних валют світу. Про причини та курс долара відносно євро, юаня, фунта тощо, читайте на Фінанси 24.

Долар у вівторок впав до багаторічного мінімуму щодо більшості основних валют через нову політику ФРС (центрального банку в США), що означає, що ставки залишатимуться нижчими в США, ніж в інших країнах. Про це повідомляє Reuters.

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Курс долара відносно інших валют

Австралійський долар

Австралійський долар продовжує триматися на рівні дворічного максимуму відносно американської валюти після того, як Резервний банк Австралії (РБА) не змінив політику і розширив дешеве фінансування для банків до середини 2021 року.

Австралійський долар зріс до 0,7413 долара, що є майже найвищим показником із серпня 2018 року.

Юань

Після зменшення тривог щодо дипломатичної напруженості стосовно до Тайваню, юань міцно тримається своїх позицій. Китайська валюта піднялася до 6,8181, найвищого показника за останній рік.

Євро

Щодо євро долар у вівторок впав до 1,1997, досягнувши найнижчого показника з травня 2018 року.

Фунт стерлінгів

Британський фунт зріс до 1,3143 долара, що є найвищим показником з грудня минулого року, після того, як міністр закордонних справ Японії заявив, що Японія та Великобританія скоро досягнуть згоди у торговій угоді.

Швейцарський франк

Долар котирувався на рівні 0,9006 швейцарських франків, що лише трохи вище за мінімум протягом останніх 5 років.

Єна

Американський долар впав також відносно японської валюти до рівня 105,75 єни.

Долар падає відносно всіх валют

Долар слабкий не лише щодо валют G10, але і щодо валют країн, що розвиваються. Це показує, що долар перебуває у спадному тренді, який триватиме деякий час. Низькі ставки та надмірна пропозиція доларів зумовлюють це падіння,

– сказала японська банкірка Мінорі Учіда.

У порівнянні з кошиком із шести основних валют, доларовий індекс впав до дворічного мінімуму – 91.775.



Курс долара відносно кошика з основних валют з червня 2018 / Libertex

До кошика валют входять:

євро;

японська єна;

канадський долар;

швейцарський франк;

шведська крона;

австралійський долар.

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Долар щодо гривні

Попри те, що долар падає, українці цього не бачать, бо гривня також падає, і падає вона відчутніше.

Ось як змінювався курс гривні щодо долара, починаючи з березня 2020.

Тож насправді гривня знецінилася більше. Доцільніше порівнювати українську валюту не лише з доларом, але й з євро та іншими валютами.